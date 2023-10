Noemi Bocchi organizza una sorpresa a Totti per il compleanno, le foto del weekend sullo yacht Lo scorso 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto 47 anni. Per l’occasione, la compagna Noemi Bocchi gli ha organizzato una sorpresa: un romantico weekend in Costa Azzurra a bordo di un super yacht. A immortalarli il settimanale Chi.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Lo scorso 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto 47 anni. Per l'occasione, la compagna Noemi Bocchi gli ha organizzato una sorpresa, dando una svolta inaspettata alla sua giornata. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante il romantico weekend passato in Costa Azzurra a bordo di un super yacht, con tanto di moto d'acqua.

Noemi Bocchi e la sorpresa per il compleanno di Totti

Per il giorno speciale del compagno, Bocchi ha deciso di organizzare una sorpresa: lo ha portato a Genova con la scusa di voler assistere insieme alla partita Genoa-Roma, invece ha noleggiato uno yacht di lusso per trascorrere un weekend all'insegna del romanticismo e del divertimento. Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, a bordo dell'imbarcazione ci sono anche la figlia del Capitano, Chanel, e il fidanzato Cristian Babalus. Totti e Noemi, così come la giovane coppia, sfrecciano a bordo di una moto d'acqua e si godono la giornata, apparendo più complici e innamorati che mai, tra abbracci, tuffi e scherzi.

Foto dal settimanale Chi

Alcuni giorni prima della gita in barca, Totti e Noemi hanno festeggiato con una cena al ristorante Da Dante a Prati, dove l'ex Capitano della Roma è di casa. Al tavolo, oltre alla coppia, c'erano Chanel con il fidanzato Cristian Babalus, oltre che alcuni amici, come Carlo Cancellieri (socio di Totti e allenatore della squadra di calcio a 8 del Totti Sporting Club).

Foto da Chi

Gli auguri social di Noemi, Chanel e Cristian a Totti

Nel giorno del suo compleanno, Totti ha ricevuto gli auguri di diverse persone care. Via social, infatti, la stessa Noemi ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto insieme, scrivendo: "Auguri vita". L'amore tra i due, iniziato nel gennaio 2022, procede a gonfie vele. I due hanno dimostrato di aver costruito un legame forte, resistente al tempo e alla fortissima attenzione mediatica che li ha travolti a partire dal momento in cui Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione.

Anche Chanel e Cristian, figli che Totti ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi, hanno voluto fargli gli auguri pubblicamente. “Auguri papo. Ti amo da morire. Per sempre io e te”, ha scritto il primogenito dell’ex calciatore. Chanel, invece, ha scelto una foto scattata in campo quando era ancora una bambina: “Auguri, solo noi sappiamo”.