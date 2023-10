Noemi Bocchi parte per Tokyo senza Totti, ma non è una crisi di coppia: perché ha viaggiato sola Come mostrano le sue storie Instagram, Noemi Bocchi è partita per Tokyo senza il compagno Francesco Totti. Un’assenza che non è passata inosservata agli occhi dei fan, i quali pensano ci sia aria di crisi tra i due. La realtà però è ben diversa.

Noemi Bocchi è partita per Tokyo. La compagna di Francesco Totti è volata in Giappone e, stando agli scatti condivisi su Instagram, al suo fianco non c'è l'ex capitano della Roma. Un'assenza che ha fatto insospettire gli osservatori più attenti, i quali hanno ipotizzato una crisi di coppia. La realtà, però, è ben diversa.

Perché Noemi Bocchi è partita per Tokyo senza Totti

Come mostrano le sue storie Instagram, Noemi è volata da sola dall'altra parte del monto. Ha condiviso alcuni scatti del viaggio, prima in aeroporto e poi una volta arrivata in hotel, sdraiata a letto nella sua stanza con vista sui grattacieli. Di Francesco Totti nessuna traccia. Un'assenza che ha fatto dubitare i fan e gli appassionati della coppia, che pensavano tra loro ci fosse già aria di crisi, considerano che ormai sono soliti condividere la loro quotidianità su Instagram, tra viaggi e cene fuori.

In realtà non c'è nulla per cui allarmarsi: anche se è vero che Noemi è partita il solitudine, ha solo preceduto l'ex capitano della Roma che la raggiungerà nel giro di qualche giorno. Il motivo del viaggio infatti, stando a quanto riporta anche il Corriere dello Sport, è proprio lavorativo. Totti sarebbe stato scelto da una rete televisiva nipponica per raccontare il lato bello del suo sport, il calcio, l'amore per un'unica squadra che ha segnato la sua carriera. E non poteva che essere accompagnato proprio dalla fidanzata, come ormai accade in ogni occasione importante.

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

L'amore tra i due, iniziato nel gennaio 2022, procede a gonfie vele. Totti e Noemi hanno dimostrato di aver costruito un legame forte, resistente al tempo e alla fortissima attenzione mediatica che li ha travolti a partire dal momento in cui Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione, sempre più discussa. In occasione del suo 47esimo compleanno, Noemi ha organizzato una sorpresa al compagno, dando una svolta inaspettata alla sua giornata. Il settimanale Chi li aveva paparazzati durante un romantico weeekend passato in Costa Azzurra a bordo di un super yacht, con tanto di moto d'acqua.