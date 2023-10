“Ilary Blasi ti ha cacciato”, la battuta di Pio e Amedeo a Francesco Totti di fronte a Noemi Bocchi Al teatro Brancaccio per assistere allo spettacolo di Pio e Amedeo, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono apparsi lievemente imbarazzati di fronte alla battuta del duo comico in cui si faceva riferimento alla separazione da Ilary Blasi.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati sorpresi al teatro Brancaccio di Roma mentre, dalla platea, assistevano allo spettacolo Felicissimo Show di Pio e Amedeo. L’ex capitano della Roma e la nuova compagna si sono seduti accanto a Lino Banfi quando sono stati scorti dai comici che li hanno rapidamente raggiuntii. “Quanto sei bello!”, ha detto Amedeo al calciatore per poi avvicinarsi a Noemi e salutarla con un bacio. L’attenzione riservata loro è stata accolta dalla coppia con risate distese fino al momento dell’inevitabile battuta su Ilary Blasi. “Ma tu sei contento?”, ha chiesto ancora Grieco a Totti, “Da quando ti ha cacciato Ilary Blasi…”. Attimi di imbarazzo sul viso di Noemi che ha distolto per qualche istante lo sguardo prima di riportarlo sul duo comico, incoraggiata dalle risate del pubblico in sala.

La battuta di Pio e Amedeo su Ilary Blasi a Mediaset

Pio e Amedeo hanno dedicato alla ex moglie di Francesco Totti un’altra battuta nel corso del loro spettacolo. Ricollegandosi a quanto accaduto con i nuovi palinsesti Mediaset, i comici hanno fatto riferimento al fatto che alla conduttrice non fosse stato affidato alcun programma, in attesa di capire quale sarà il futuro dell’Isola dei famosi. “Pier Silvio Berlusconi-Che Guevara che un giorno ha deciso di cacciare tutte quelle con la B: Belén, Blasi e Barbara D'Urso”, hanno dichiarato divertiti i due dal palco del Brancaccio. Non pervenuta la reazione dell’ex capitano ella Roma che in quel momento non era inquadrato dalle fotocamere dei presenti.

Anche Giorgia Meloni al Brancaccio per Pio e Amedeo

Ad assistere allo spettacolo di Pio e Amedeo al Brancaccio, oltre a Francesco Totti, Noemi Bocchi e Lino Banfi, c’era la premier Giorgia Meloni. Una partecipazione che i comici hanno così commentato all’Ansa: “La Meloni? L'abbiamo vista come una donna molto autoironica. Si è divertita molto in platea. Ci sarebbero molte battute anche per Fedez, ma vista la situazione che sta attraversando, c'è qualcosa che si chiama ‘rispetto’”. Sul fronte televisivo, Pio e Amedeo torneranno in onda con una nuova edizione di Felicissima Sera, show già proposto da Canale5. A Natale, invece, sbarcheranno al cinema con un road movie diretto da Gennaro Nunziante.