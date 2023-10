Pio e Amedeo: “Pier Silvio Berlusconi ha cacciato tutte quelle con la B: Belen, Blasi e Barbara D’Urso” È partito da Roma il Felicissimo Show di Pio e Amedeo, il tour nei teatri d’Italia, alla presenza della premier Meloni, di Francesco Totti e Lino Banfi. La battuta sul mondo Mediaset: “Pier Silvio Berlusconi-Che Guevara che un giorno ha deciso di cacciare tutte quelle con la B: Belen, Blasi e Barbara D’Urso”.

Pio e Amedeo, i comici più scostumati e scorretti della tv, sono tornati a riempire i teatri con il loro "Felicissimo Show". Dopo due date di successo a Taranto, il duo comico è sbarcato al Teatro Brancaccio di Roma con uno spettacolo di due ore che ha fatto doppio sold out. Il nuovo show adesso arriva a Napoli per quattro date tutte sold out e poi ancora Palermo, Catania, Bari, Catanzaro, Firenze, Milano, Bologna, Padova, Torino, Cagliari, Basilea e Lecce. Proprio nelle date di Roma, alla presenza di grandi ospit come la premier Giorgia Meloni, l'ex capitano della Roma Francesco Totti e il loro ‘maestro' Lino Banfi, Pio e Amedeo non hanno risparmiato nessuno con le loro battute.

La stoccata al mondo Mediaset

Pio D'Antini e Amedeo Grieco da uomini Mediaset si sono presi l'onere di stuzzicare proprio il loro universo, parlando dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi come di un moderno Che Guevara che ha fatto fuori tutto il passato per fare posto a volti nuovi: "Pier Silvio Berlusconi-Che Guevara che un giorno ha deciso di cacciare tutte quelle con la B: Belen, Blasi e Barbara D'Urso". Avevano già ironizzato su Barbara D'Urso nel corso del festival Marateale, non potevano non approfittarne anche nel loro show. Poi la battuta su Matteo Salvini che, in ipotetico 2036 dove vige il Regime del Politically Correct, si ritrova a guidare i traghetti sullo Stretto di Messina: "Condannato a fare avanti e indietro".

"La Meloni? Una donna autoironica"

Pio e Amedeo hanno commentato all'Ansa la presenza della Presidente del Consiglio: "La Meloni? L'abbiamo vista come una donna molto autoironica. Si è divertita molto in platea. Ci sarebbero molte battute anche per Fedez, ma vista la situazione che sta attraversando, c'è qualcosa che si chiama ‘rispetto'". Riguardo invece al prossimo futuro, Pio e Amedeo saranno i protagonisti di un road movie in uscita a Natale diretto da Gennaro Nunziante mentre nella prossima stagione torneranno con una nuova edizione del format televisivo "Felicissima Sera".