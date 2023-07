Pio e Amedeo ironizzano su Barbara D’Urso: “Ci vediamo a settembre… ah no” Ospiti del festival Marateale, Pio e Amedeo hanno lanciato alcune frecciatine a Barbara D’Urso, che a settembre non tornerà a Mediaset: “Abbiamo visto che stava anche lei… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi”.

A cura di Elisabetta Murina

Ospiti del festival Marateale, Pio e Amedeo hanno lanciato alcune frecciatine a Barbara D'Urso. La conduttrice, per la prima volta da diversi anni, lascia la conduzione di Pomeriggio 5 e Mediaset. Il duo comico, nel corso dell'intervista, ha ironizzato su quanto accaduto nell'azienda di Pier Silvio Berlusconi. Loro, invece, torneranno in prima serata con il programma Felicissima Sera.

Cosa hanno detto Pio e Amedeo su Barbara D'Urso

Sul palco del festival in Basilicata, il duo comico ha ironizzato su Barbara D'Urso che, per la prima volta da diversi anni, a settembre non tornerà a Mediaset. Amedeo ha esordito dicendo: "Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale', abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D'Urso... vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi". Tra le risate del pubblico, Amedeo ha continuato: "Quando abbiamo visto Barbara D'Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no".

Entrambi hanno ribadito di star scherzando e di voler bene alla conduttrice, anche se Amedeo ha continuato sull'argomento con pungente ironia: "Non ci vogliamo bene, soltanto che noi lo diciamo, non come quelli dello spettacolo.Quando Pier Silvio ha detto ‘No Barbara', quanto è stato bello". Pio ha poi concluso: "Noi misuriamo la grandezza di personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco find al primo giorno. E credo che la D'Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara".