Ilary Blasi fuori da Mediaset: era prevedibile, ma nessuno l’aveva capito

Il cambiamento è inarrestabile. Lo stop alla deriva trash dei programmi di Mediaset, chiesta a gran voce dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha mietuto vittime eccellenti. Tra queste c'è anche lei, Ilary Blasi. Come scritto dal settimanale Oggi, che ha chiarito i passi della strategia editoriale del gruppo del Biscione, sarebbe stata proprio lei a essere la prima vittima identificata e sacrificata all'altare dell'infotainment: la parola chiave che adesso piace a tutti tra i corridoi di Cologno Monzese.

Lo avevamo detto quando, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi, avevamo guardato al dualismo tra la conduttrice e uno straripante Enrico Papi, immaginando tutto come un'anomalia piacevole. La presenza del conduttore e showman di Mediaset, all'interno di un programma che in fondo aveva la sua liturgia consolidata, questo era: una stranezza, un inserimento bizzarro. Le cose bizzarre, spesso, restano nella memoria. Quella clamorosa differenza di tono di Enrico Papi, per la quale lo stesso conduttore era invece stato pesantemente criticato anche dagli addetti ai lavori, balzava troppo agli occhi. Papi, lo ricorderete, era addirittura arrivato a sfilare la busta con il nome dell'eliminato dalle mani della Blasi, spezzando un rito sacro all'interno di quel tipo di programmi.

Da quel momento, un tira e molla continuo: "lei ha chiesto a lui di rientrare in carreggiata", "ci sono frizioni: lui sarà cacciato". Tutto sembrava pendere verso Ilary. Nessuno, però, aveva previsto il terremoto messo in atto da Pier Silvio Berlusconi, le sue richieste di rinnovamento, la sua volontà di cambiare registro dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. La stagione, così, è finita e l'Isola è stata spedita in soffitta in questi mesi estivi. Col programma, in soffitta ci è finita anche la conduttrice, nel frattempo rimasta pure invischiata nel pantano di famiglia: il gossip con Francesco Totti, che pure avrà pesato nelle valutazioni aziendali. Mentre indovinate chi è rimasto ancora lì, presente, sicuro, sano e salvo, nei palinsesti Mediaset della prossima stagione? Proprio lui: Enrico Papi.