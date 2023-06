Marco Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli ha vinto l’Isola dei Famosi 2023 contro Luca Vetrone, classificatosi al secondo posto. Terzo posto per Andrea Lo Cicero.

È stato Marco Mazzoli ad alzare la coppa del vincitore dell’Isola dei famosi 2023. Il leader dello Zoo di 105 è l'uomo che meglio ha incarnato lo spirito di questa edizione e ha portato a casa la vittoria, battendo in finalissima il sorprendente Luca Vetrone che si è classificato al secondo posto, battendo tutti al televoto flash dell'ultima puntata. Terzo posto per Andrea Lo Cicero, altro grande protagonista di questa edizione. Nulla da fare per gli altri finalisti, per Pamela Camassa eliminata dall'escalation di Luca Vetrone, Cristina Scuccia anche lei fatta fuori dalla grande scalata del nip di edizione, così come Alessandra Drusian ripescata ma anche lei eliminata al televoto flash da Luca Vetrone.

Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei famosi 2023 e il montepremi di 100mila euro

Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi 2023 e il montepremi da 100 mila euro. Questo il discorso, una vittoria dedicata tra gli altri anche a Chico Forti, in carcere da 24 anni:

Devo ringraziare l'uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell'uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel'ho promesso e vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d'uscita.

Cosa è successo durante la finale dell'Isola dei famosi 2023

La finale dell'Isola dei Famosi 2023 è cominciata con l'eliminazione a sorpresa di Cristina Scuccia, a favore di Luca Vetrone. La ex suora ha ringraziato tutti per l'occasione di aver partecipato a questa edizione del reality che le ha dato tanto in termini di crescita personale. Successivamente, è tornata in gara Alessandra Drusian tra i favori dei quattro finalisti rimasti. In studio, Helena Prestess ha commentato le ultime vicende che l'hanno riguardata, soprattutto in riferimento al suo fidanzato Carlo. La prima prova abilità, una sorta di memory game, è stata vinta da Marco Mazzoli. Per effetto di questa vittoria, Marco Mazzoli – attraverso il rituale del machete – sceglie di mandare Alessandra Drusian al televoto flash. La cantante dei Jalisse, per effetto di questa scelta, può scegliere a sua volta il concorrente da sfidare al televoto flash: Luca Vetrone. Purtroppo per Alessandro, abbandona l'Isola: ha perso il televoto flash con Luca Vetrone. Per lei, c'è stata la sorpresa della figlia.

Su Twitter, Gian Maria Sainato ha innescato la polemica contro Marco Mazzoli: "Sono maschio e mi dovete dare del lui". Nella prova successiva, Andrea Lo Cicero riesce a essere immune e manda ancora una volta Luca Vetrone al televoto flash. Quest'ultimo, sceglie di sfidare Pamela Camassa. La vittoria di Luca Vetrone (tra le polemiche di Filippo Bisciglia a casa) lo ha quindi posto subito come principale pretendente alla vittoria finale. Infatti, fa fuori anche Andrea Lo Cicero. Dopo le relative sorprese per i finalisti, il gran finale e la vittoria di