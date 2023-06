Filippo Bisciglia dopo l’eliminazione di Pamela Camassa: “Hanno deciso tutto quelli dello Zoo di 105” Subito dopo l’eliminazione, il conduttore si è sfogato nelle storie di Instagram per dirigere il suo attacco nei confronti dello Zoo di 105: “Stanno decidendo tutto loro”

Filippo Bisciglia non ha gradito l'eliminazione della sua compagna di vita, Pamela Camassa, dall'Isola dei Famosi. Subito dopo l'eliminazione, si è sfogato nelle storie di Instagram per dirigere il suo attacco nei confronti dello Zoo di 105: "Stanno decidendo tutto loro". Una reazione tutto sommato calma, ma comunque decisa e condivisa con i suoi follower che lo hanno appoggiato senza incertezze.

Lo sfogo di Filippo Bisciglia

In una serie di storie su Instagram, Filippo Bisciglia ha spiegato: "Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje". Il retrogusto amaro di questa vicenda è racchiuso alla fine della storia, quando il conduttore di Temptation Island osserva che Pamela Camassa non si è resa conto del cinismo del quale lei è rimasta vittima: "E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco". Filippo Bisciglia non è proprio riuscito a sopportare questo aspetto, considerate le pressioni che ci sono state dal gruppo dello Zoo di 105.

Pamela Camassa eliminata: non vince una donna dal 2015

Pamela Camassa era considerata la favorita femminile di questa edizione dell'Isola, ma con la sua eliminazione continua quella che è una sorta di maledizione per il format. Non vince il sesso "rosa" dal 2015 con la vittoria di Giulia e Silvia Provvedi, alias Le Donatella. Da quando il format è in Mediaset, solo una vittoria in sette edizioni. Quando il format era in Rai, con la conduzione di Simona Ventura, ci sono state ben cinque vittorie su nove: Lory Del Santo nel 2005, nel corso della terza edizione; Manuela Villa nella quinta edizione, nel 2007; Vladimir Luxuria, oggi opinionista dell'edizione Mediaset, nella sesta edizione del 2008; Giorgia Palmas nell'ottava edizione del 2011 e infine Antonella Elia nell'ultima edizione Rai, la numero nove del 2012.