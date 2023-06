Non è un’Isola dei Famosi per donne: l’ultimo trionfo femminile nel 2015 con le Donatella

Continua la maledizione dell'Isola dei Famosi per le donne. Con l'eliminazione in finale di Pamela Camassa a beneficio di Luca Ventrone, va via anche l'ultima donna rimasta in gara nell'edizione 2023. La compagna di Filippo Bisciglia era considerata una seria pretendente al titolo finale, ma alla fine ha dovuto piegarsi al televoto flash, stravinto con una forbice molto larga proprio da Luca Ventrone. Continua la maledizione delle donne per il reality show di Canale 5. Per trovare una vittoria "rosa" bisogna andare indietro di otto anni quando, nel 2015 – prima edizione Mediaset – vinsero Silvia e Giulia Provvedi, alias le Donatella.

Da sette anni vincono solo i maschi

Nelle edizioni successive, l'Isola dei Famosi è stata una roba per maschi. Nel 2016 vinse Giacobbe Fragomeni; nel 2017, Raz Degan. Il 2018 ha visto il trionfo di Nino Formicola (Gaspare). Nel 2019 ha trionfato Marco Maddaloni. Nel 2021 ha vinto Simone Paciello detto "Awed", nel 2022 ha vinto Nicolas Vaporidis. Se andiamo a guardare le edizioni precedenti al passaggio in Mediaset, troviamo invece una situazione rovesciata. Una curiosità: nessuno tra i vincitori dell'Isola, ha avuto poi una significativa sterzata nel loro percorso professionale. Da Fragomeni a Raz Degan (si diceva per lui di un grande futuro, ma è invece tornato a mimetizzarsi), passando per Maddaloni, Paciello e Vaporidis, nessuno ha fatto quello step successivo rispetto alla vittoria del momento.

Quando l'Isola era in Rai: 5 donne in 9 edizioni

È una maledizione che riguarda solo Mediaset. Perché, a vedere quello che è successo in 9 edizioni a firma della Rai, sono stati ben 5 i trionfi al femminile. Lory Del Santo nel 2005 (era la terza edizione); Manuela Villa nella quinta edizione, nel 2007; Vladimir Luxuria, oggi opinionista dell'edizione Mediaset, nella sesta edizione del 2008; Giorgia Palmas nell'ottava edizione del 2011 e infine Antonella Elia nell'ultima edizione Rai, la numero nove del 2012.