Gian Maria Sainato contro Marco Mazzoli: “Sono maschio e mi dovete dare del lui” Marco Mazzoli e gli altri maschi rimasti in gara, Andrea Lo Cicero e Luca Daffré, hanno scherzato e fatto una battuta sull’orientamento sessuale dell’attore, che si è sfogato su Twitter.

Gian Maria Sainato si è sfogato su Twitter per attaccare Marco Mazzoli e gli altri finalisti rimasti in gara. Durante la prima parte del programma, infatti, quando Ilary Blasi ha dato loro un indizio su chi aveva vinto il televoto flash tra gli eliminati della scorsa puntata, ha detto: "È una donna". Marco Mazzoli e gli altri maschi rimasti in gara, Andrea Lo Cicero e Luca Daffré, hanno scherzato e fatto una battuta sull'orientamento sessuale dell'attore: "Allora è Gian Maria!". L'attore non ha gradito e su Twitter ha pubblicato il suo sfogo.

Il tweet di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato ha pubblicato il suo tweet in tempo reale, rispetto a quando si è verificata la battuta che lo ha visto protagonista. Un duro sfogo per l'attore: "Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo!". Molti follower lo hanno appoggiato.

Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato, uno scontro eterno

Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato hanno avuto scontri durissimi durante il loro percorso insieme. La stella dello Zoo di 105 era stato molto chiaro: "Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo del caz**, finto, non lo accetto. Ho 51 anni, un ragazzino come te deve insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca**re. A te piace questa (la telecamera, ndr)". In confessionale, invece, Marco Mazzoli aveva spiegato – proprio in relazione a un'insofferenza di Sainato alle sue battute: "Se hai un problema, vieni da me e dici: ‘Marco ti scoccia non farmi battute?'. Va bene, ti chiedo scusa se ti ho offeso. Il fatto che lui lo faccia sempre davanti alle telecamere, significa che vuole fare lo show. Non accetto di farmi trascinare in questo giochino stupido da un modellino da quattromila lire".