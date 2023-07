Belen mano nella mano con un uomo misterioso, Stefano De Martino assente alle feste in famiglia A riaccendere l’allarme rottura, l’assenza di Stefano De Martino ad una delle ultime occasioni di festa in famiglia, ovvero il compleanno di Ignazio Moser. È in quest’occasione che spunta un video sospetto, in cui si vede la showgirl stringere la mano di un uomo del quale è già stato azzardato un identikit.

A cura di Giulia Turco

Continua a far discutere il gossip sulla presunta nuova rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da diverse settimane si vocifera di un possibile allontanamento tra i due coniugi, a poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma. Ora, ad aggiungere benzina sul fuoco, il sospetto su un video che mostrerebbe la showgirl argentina in teneri atteggiamenti con un altro uomo.

Stefano De Martino assente al compleanno di Ignazio Moser

A riaccendere l’allarme rottura, l’assenza di Stefano De Martino ad una delle ultime occasioni di festa in famiglia, ovvero il compleanno di Ignazio Moser che ha spento 31 candeline alla presenza di amici e parenti. Per lui hanno romanzato un party al Mimosa Polo Club vicino Milano, alla quale non è mancata Belen, così come Cecilia, Gustavo e la sua fidanzata Deborah Togni. Che il conduttore avesse in agenda impegni che proprio non poteva disdire? Eppure stando agli indizi social si trovava a Milano. Ad avvallare i sospetti di una crisi con Belen, ci sarebbe anche un video che spunta tra le sue stories.

Chi è l’uomo nel video insieme a Belen

Ai più attenti non è sfuggito che la showgirl un certo punto stringe la mano ad un uomo misterioso, che non è evidentemente Stefano. Secondo alcune segnalazioni arrivate via social a Deianira Marzano, potrebbe trattarsi di un imprenditore bergamasco di nome Elio, che Belen starebbe frequentando da un paio di settimane e con il quale avrebbe trascorso alcune notti romantiche in un lussuoso resort di Merano, il San Luis. Un gossip fitto di dettagli, che tuttavia al momento non posano su basi certe.

Eppure sembra difficile non tenere conto di alcuni dettagli che, dall’inizio dell’estate non fanno che mettere in discussione il legame della showgirl argentina con il conduttore di Rai 1, tornati ad essere una famiglia. Tra i principali, il fatto che sia scomparsa dal dito di De Martino la fede nunziale, che era tornato ad indossare lo scorso anno.