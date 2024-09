video suggerito

Belen Rodriguez 'butta' De Martino, sul marciapiede di casa un quadro con l'ex di cui vorrebbe liberarsi Come mostra il settimanale Oggi, sotto casa di Belen Rodriguez sono comparsi vari oggetti di cui la showgirl vorrebbe sbarazzarsi. Tra questi, sul marciapiede, spunta un quadro che la ritrae insieme all'ex Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Trasloco in vista o voglia di 'buttare' il passato?

A cura di Elisabetta Murina

Foto a destra dal settimana Oggi

Belen Rodriguez sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Prossima a compiere 40 anni, la showgirl e conduttrice tornerà in tv con due nuovi programmi Discovery, Amore alla prova. La crisi del settimo anno e Only Fun. Una nuova avventura televisiva dopo l'addio a Mediaset, che andrebbe di pari passo con l'amore e la voglia di cambiare casa. E, a proposito di casa, proprio fuori dal suo appartamento in centro a Milano sono comparsi alcuni oggetti di cui vorrebbe sbarazzarsi. Tra questi un enorme quadro che la ritrae con l'ex Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ‘butta' Stefano De Martino

Come mostra uno scatto del settimanale Oggi, vicino a casa di Belen Rodriguez sono comparsi "vari cimeli" di cui la showgirl sembrerebbe volersi sbarazzare. Tra questi spunta un grande trampolino elastico ma anche una "foto gigante" che la ritrae insieme all'ex compagno Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Il quadro è appoggiato sul marciapiede, come a voler indicare qualcosa di cui liberarsi, anche se il settimanale lascia il dubbio non sia effettivamente così: "Trasloco in vista oppure oggetti pronti per l'Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti?". Potrebbe essere che Belen voglia eliminare ogni elemento che le ricorda De Martino, così da iniziare un nuovo capitolo con il fidanzato Angelo Galvano, oppure potrebbe solo volerla spostare per conservarla.

Foto dal settimanale Oggi

La vita privata e lavorativa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita lavorativa. Dopo aver lasciato Mediaset un anno fa, è pronta a tornare in tv su un'altra rete con due nuovi appuntamenti. La conduttrice debutterà su Nove con Amore alla prova. La crisi del settimo anno e con Only Fun. Per quanto riguarda l'amore, invece, sembra procedere a gonfie vele la storia con Angelo Galvano, con cui ha passato le vacanze estive e ha pubblicato gli primi scatti insieme sui social. Nel frattempo, l'ex Stefano De Martino è impegnato con Affari Tuoi su Rai1, che sta registrando ottimi ascolti, raccogliendo il testimone da Amadeus.