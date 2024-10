video suggerito

Belen Rodriguez con i figli al parco, Angelo Galvano non è con loro: “La storia vive una fase delicata” Il settimanale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez durante una giornata al parco con i figli Santiago e Luna Marì. Dell’attuale compagno Angelo Galvano non c’è traccia: “La loro relazione è in una fase delicata, si è creata una distanza che lui sta cercando di colmare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez è pronta a tornare in tv dopo un periodo di stop. A novembre debutterà su Discovery con Amore alla prova. La crisi del settimo anno, programma che condurrò da sola. Nel frattempo, ha da poco compiuto 40 anni e si gode la quotidianità con i figli Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente dagli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Il settimanale Chi ha paparazzato la famiglia durante un'uscita di famiglia al parco. E Angelo Galvano? È ancora l'attuale compagno della showgirl argentina o tra loro qualcosa è finito?

Le foto di Belen Rodriguez con i figli Luna Marì e Santiago

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, Belen Rodriguez passeggia per Milano con i figli Santiago e Luna Marì. La piccola è seduta sul passeggino e la mamma la spinge durante un pomeriggio insieme. Tappa al parco, dove la conduttrice si diverte con la bambina, nata dal precedente amore con Antonino Spinalbese. Poco dopo li raggiunge anche Santiago, il primogenito, con il suo inseparabile skateborad. Solo qualche mese fa, lo portava da solo sottobraccio mentre camminava per la città, in una delle uscite che la mamma gli aveva concesso. Tra i tre c'è uno stretto legame genitore figli, nonostante i bambini passino molto tempo anche con i rispettivi padri.

Foto dal settimanale Chi

Il rapporto con Angelo Galvano "è in una fase delicata"

Il settimanale Chi ha portato l'attenzione anche sulla vita sentimentale di Rodriguez, in particolare sul suo rapporto con Angelo Galvano. Solo qualche mese fa, tra i due si pensava ci fosse una crisi in corpo, poi apparentemente smentita dalla prima foto condivisa sui social. Tuttavia, nelle foto pubblicate dal giornale di Signorini, dell'uomo non c'e traccia. "Sembrerebbe che lui stia cercando di riavvicinarsi", si legge. Ci sarebbe tuttavia una "certa distanza che lui sta cercando di colmare" e la relazione starebbe attraversando una fase delicata.