Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: “Per chi sperava diversamente, ne sono uscito bene. Non si molla”

Antonino Monteleone pubblica sui social una foto dal suo ricovero in ospedale. Il giornalista sostiene si essersi sottoposto a un “tagliando di manutenzione” e coglie l’occasione per rivolgersi alle “malelingue” che gli avrebbero augurato di star male.

Il giornalista Antonino Monteleone è stato ricoverato in ospedale per quello che lui stesso chiama "un tagliando di manutenzione". L'ex volto de Le Iene, oggi volto Rai, ha raccontato questo breve episodio sui social, pubblicando uno scatto che lo ritrae in reparto, con la flebo ancora in vista.

Le parole di Antonino Monteleone

"I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto" è in questo modo che Antonino Monteleone apre il post pubblicato qualche ora fa sui suoi social, in cui racconta di essersi sottoposto a un controllo ospedaliero, un'operazione di routine, sembrerebbe dalle sue parole. Eppure il giornalista ne approfitta per rivolgere una frecciata, nemmeno troppo nascosta, a qualcuno di non ben identificato che lo avrebbe insultato o comunque gli avrebbe rivolto parole poco accoglienti e, infine, spera di poter tornare su RaiPlay dal suo pubblico:

Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo “tagliando” di manutenzione. Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre “malelingue”. Munitevi di un cannone, che è meglio. Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su RaiPlay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!

Sempre su Instagram, ma stavolta in una storia pubblicata poco dopo, Monteleone scrive: "Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente".

Linea di confine, il programma di Antonino Monteleone

Monteleone conduce su RaiPlay il programma Linea di confine. Si tratta di un programma in cui il giornalista, dopo l'esperienza de L'altra Italia su Rai2, torna per racconta l'attualità, ripercorrendo storie e vicende controverse che hanno segnato l'opinione pubblica e la storia recente, servendosi di preziose immagini di repertorio, interviste inedite e ospiti d'eccezione presenti in studio.