Chi è Martina Trivelli, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino dopo Belen Rodriguez Fanpage.it ha scoperto chi è Martina Trivelli, la ragazza paparazzata dal settimanale Chi con Stefano De Martino per le vie di Milano. Ha 26 anni, è di Pescara ma vive a Milano, e lavora nella divisione commerciale di una nota azienda di cosmetici.

A cura di Gaia Martino

Per la prima volta dopo la rottura da Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di una ragazza. Lei si chiama Martina Trivelli, ha 26 anni ed è originaria di Pescara. Lavora nella divisione commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist. Le foto del nuovo numero di Chi la ritraggono in atteggiamenti intimi con il conduttore televisivo napoletano: dopo una cena a lume di candela in un ristorante, sono rientrati a casa, insieme.

Che lavoro fa Martina Trivelli

Martina Trivelli è di Pescara, ma vive a Milano. Ha 26 anni, nata il 15 gennaio 1997, e lavora nel commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga ed è piuttosto seguita su Instagram. Nonostante non si tratti di un volto noto al mondo dello spettacolo, il suo profilo personale IG – il cui nome è smart15 – è seguito da oltre 11 mila utenti. Con i followers condivide scatti di sé, della sua quotidianità e dei suoi viaggi in giro per il mondo.

Le foto della cena romantica con Stefano De Martino

Sarebbe lei la prima ragazza con cui Stefano De Martino esce dopo la rottura da Belen Rodriguez. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato il celebre conduttore televisivo napoletano in compagnia di Martina per le vie di Milano: la rivista racconta di un'uscita galante, di una cena romantica in un ristornate di Milano e di una notte trascorsa insieme, nell'appartamento di lui. A documentare il racconto le foto che li ritraggono mentre passeggiano prima di entrare nel portone del palazzo nel quale vive Stefano, intorno a mezzanotte. Lei sarebbe uscita dallo stesso la mattina seguente.

Foto di Chi

Vista la nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, documentata con foto su Instagram e sui numeri precedenti del settimanale Chi, anche Stefano De Martino potrebbe aver deciso di non nascondere più la sua vita privata e godersi alla luce del sole la sua nuova – non ufficializzata – relazione con Martina Trivelli.