Belén Rodriguez e il primo selfie di coppia con Elio Lorenzoni, sono in vacanza sulle Dolomiti Belén Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni sono partiti per un weekend sulle Dolomiti. La showgirl argentina dil compagno pubblicano su Instagram il primo selfie di coppia scattato durante un volo in parapendio.

A cura di Stefania Rocco

Weekend sulle Dolomiti per Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni, imprenditore che da qualche mese è il suo compagno. La showgirl argentina, reduce dall’ennesima separazione dal marito Stefano De Martino, si è regalata una vacanza in coppia in montagna ed è durante un volo in parapendio che ha scattato il primo selfie con Elio pubblicato sul suo profilo Instagram. L’imprenditore compare in foto accanto a Belén ma sceglie di rimanere sullo sfondo mentre l’ex conduttrice de Le Iene gira un video. “Te la devo fare intera?”, chiede Elio pensando la compagna voglia una foto. È Belén a sussurrargli che si tratta di un video, filmato nel quale Elio decide di non apparire.

Le fan di Belén Rodriguez conquistate da Elio Lorenzoni

Le foto pubblicate da Belén accanto a Elio su Instagram hanno dimostrato una particolare inversione di tendenza. La showgirl è uscita allo scoperto accanto al compagno solo da qualche giorno, pubblicando una serie di scatti che hanno acceso la curiosità generale. Per la prima volta, però, i commenti impietosi degli haters sono stati di gran lunga superati dai complimenti ricevuti dalla showgirl argentina da parte di altre donne. “Dopo Marco Borriello, Elio è l’uomo più bello che tu abbia mai avuto”, scrive una follower. Un’altra, invece, si firma direttamente una “bimba di Elio”. Complimenti che devono avere certamente fatto piacere a Rodriguez, da sempre molto attenta a quanto di lei emerge attraverso i social.

L’alleanza tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Il rapporto appena nato tra Belén e Elio (anche se pare che i due si conoscano da almeno 10 anni) ha provocato un singolare effetto collaterale: l’avvicinamento a sorpresa tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Il papà di Santiago e quello di Luna Marì hanno cominciato a seguissi sui social proprio nei giorni in cui la Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto accanto al nuovo compagno. Per il momento non esistono foto di alcun abbraccio fraterno né di un incontro in amicizia, solo un curioso scambio di “segui” che ha attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa.