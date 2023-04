Perché la foto di Antonella Fiordelisi e Belen è in tendenza dopo i trascorsi con Spinalbese e Moser Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez sono in tendenza su Twitter dopo il selfie scattato davanti allo specchio: sui social network i fan parlano dell’incontro ricordando retroscena e aneddoti che avvicinano le due donne.

A cura di Gaia Martino

La foto di Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez condivisa poche ore fa dall'ex concorrente del GF Vip 7 è diventata virale su Twitter. "Guapita" ha scritto l'ex Vippona a corredo della foto con la modella argentina, conduttrice de Le Iene. Non è chiaro il motivo del loro incontro, qualora ci sia, ma in molti su Twitter ricordano vari particolari che hanno spesso accostato le due. Dalla particolare amicizia di Fiordelisi con Antonino Spinalbese – ex di Belen e padre di Luna Marì – nella casa di Cinecittà al flirt che l'influencer avrebbe avuto sia con Ignazio Moser che con Stefano De Martino, attuale compagno della presentatrice. Se quello con quest'ultimo sarebbe soltanto una voce di corridoio mai confermata dai diretti interessati, quella con il fidanzato e futuro marito di Cecilia Rodriguez è stato tirato in ballo anche nella casa di Cinecittà: "Abbiamo avuto un flirt".

Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi insieme su Instagram

La foto condivisa tra le stories Instagram di Antonella Fiordelisi è diventata virale in pochi minuti: le due si sono scattate un selfie davanti a uno specchio, sconosciuta la location. Un indizio notato dagli utenti riguarda il look dell'influencer nella fotografia, uguale a quello indossato ieri sera, durante la cena con il fidanzato Donnamaria. Nelle ultime ore i fan dei Donnalisi hanno notato anche che entrambe hanno cominciato a "seguirsi" su Instagram: si tratta di una semplice amicizia nata dopo un incontro casuale o di una collaborazione? Su Twitter il dubbio pervade.

Il percorso al GF VIP 7 con Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno instaurato un rapporto particolare nell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. La loro vicinanza e i continui flirt sono spesso stati tema di discussione tra i Donnalisi essendo Edoardo Donnamaria estremamente geloso del suo ex inquilino: "Se ti piace una persona devi usare strategia" raccontava l'influencer nella casa di Cinecittà sostenendo di essersi avvicinata all'hair stylist solo per far ingelosire il fidanzato ma nessuno l'avrebbe mai creduta. "Antonella tutto è fuorché scema e in questi giorni ha cominciato una circumnavigazione intorno ad Antonino. Nei confessionali ammette che non le dispiace", raccontò il conduttore Alfonso Signorini in puntata, ad ottobre, mostrando un video di una conversazione tra Antonella e Charlie, momento in cui Fiordelisi sembrerebbe avere ammesso il suo interesse per Spinalbese. La storia d'amore con Edoardo Donnamaria non avrebbe lasciato spazio ad un'amicizia più approfondita una volta terminato il programma, così i due, una volta fuori Cinecittà, non si sarebbero più visti o sentiti.

Il flirt con Ignazio Moser

Altro curioso particolare chiacchierato e che avvicina Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez riguarda il passato flirt che l'influencer ha avuto con Ignazio Moser. Lo raccontò nel 2020 in una IG story di risposta a un fan, ma l'ha ribadito nel corso del reality al quale ha partecipato fino a pochi mesi fa: "Flirt con uno famoso? Ignazio Moser". Parliamo dell'ex ciclista, ex concorrente di reality come il GF VIP e Isola dei Famosi, fidanzato e futuro marito di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen.