Antonella Fiordelisi litiga con Edoardo Donnamaria poi si dichiara ad Antonino Spinalbese: “Mi piaci” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non accetta di essere accusata di fare soffrire Edoardo. Dopo aver discusso con Donnamaria che non l’ha difesa, si è avvicinata ad Antonino Spinalbese.

Post puntata turbolento nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta trasmessa giovedì 13 ottobre, Antonella Fiordelisi ha avuto un confronto con Edoardo Donnamaria. La concorrente non ha apprezzato che l'uomo non l'abbia difesa, quando è stata accusata di farlo soffrire. Dopo uno scontro con Edoardo, si è rifugiata da Antonino Spinalbese.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Già durante la diretta, Edoardo Donnamaria è apparso spazientito e ha spiegato ad Antonella Fiordelisi: "Mi sono rotto il caz** di farmi prendere per il c**". Finita la puntata, la gieffina si è sfogata, sostenendo di essere convinta che stiano tentando di rovinare il suo percorso nel reality:

Ora passo anche per quella che fa soffrire gli uomini, mi vogliono rovinare il percorso. Io mi devo fidare subito di una persona, così. Sei stato male? Di certo non è un problema mio. Se io devo essere messa in mezzo perché faccio soffrire te o un altro ragazzo, non mi va. Io voglio fare il mio percorso da sola, poi se mi affeziono a qualcuno mi affeziono, ma non vado già a pensare alla storiella d'amore, se mi deve intralciare questa cosa. Meglio soli che insicuri. Se devo stare con una persona di cui non sono sicura, io sto sola. Non mi accontento.

Edoardo Donnamaria ha tagliato corto: "Fai bene, brava".

Antonella Fiordelisi si avvicina ad Antonino Spinalbese

Biccy.it riporta quanto sarebbe accaduto a notte fonda nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi avrebbe stuzzicato Antonino Spinalbese, cercando di sondare un eventuale interesse nei suoi confronti: "Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo voglia ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“. Edoardo Donnamaria, allora, si sarebbe avvicinato a loro, abbracciando Antonella e portandola in un'altra stanza. Poco dopo, però, la donna sarebbe tornata dall'ex compagno di Belén Rodriguez e avrebbe ripreso il discorso:

Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino.

Per tutta risposta, Antonino Spinalbese le avrebbe detto di non capire da dove abbia tratto tutta questa sicurezza su un suo presunto interesse nei suoi confronti. Il gieffino avrebbe preferito non esporsi. Almeno per il momento.