Antonella Fiordalisi da Corona dopo il GF: “Sembravi obesa”, poi lei smentisce la crisi coi genitori Antonella Fiordelisi ritrova l’amico Fabrizio Corona dopo il Grande Fratello Vip. “Sembrava obesa in tv”, è il commento del mentore della gieffina, che ne approfitta per rendere noti alcuni dettagli relativi al rapporto con mamma e papà Fiordelisi: “Rapporti molto freddi”.

A cura di Stefania Rocco

Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ritrova l’amico e mentore Fabrizio Corona. Era stata lei stessa, nella Casa, ad ammettere il legame con l’ex re dei paparazzi, oggi nell’inedito ruolo di agente di spettacolo con Athena Agency. Fiordelisi è andata a salutare Corona accompagnata dal fidanzato Edoardo Donnamaria. Il video dell’incontro è finito sul canale Telegram dell’ex re dei paparazzi. “Sembrava obesa e invece è in forma”, è il commento di Fabrizio che inquadra Antonella seduta accanto a Edoardo. A quest’ultimo, invece, si rivolge con fare paternalistico – sarà la differenza d’età – e, come farebbe uno zio col nipotino trovato improvvisamente cresciuto, commenta: “Invece lui è molto carino, amore. Molto, molto carino”.

Fabrizio Corona: “Rapporti freddi con la famiglia Fiordelisi”

“Antonella Fiordelisi, appena uscita dal GF, è subito venuta a convivere a Milano, in corso Como, con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria”, ha scritto Corona su Telegram condividendo il video dell’incontro con i Donnalisi. Quindi ha aggiunto: “Rapporti molto freddi con la famiglia perché non ha condiviso le loro dichiarazioni sul bullismo e l’utilizzo del suo profilo social. Antonella è molto arrabbiata con la madre”.

Antonella Fiordelisi smentisce Corona: la foto con i genitori

Poche ore dopo, tuttavia, è stata la stessa Antonella a smentire quanto l’amico e mentore Fabrizio aveva scritto su Telegram. I “rapporti freddi” e l’arrabbiatura con la madre sarebbero rientrati in tempi record, a giudicare da una delle ultime Instagram stories condivise dalla influencer salernitana, comparsa sui social insieme a papà Stefano e mamma Wilma e al fidanzato Donnamaria. Si è trattato del modo di Antonella di smentire le notizie diffuse dall'amico Corona sul suo conto o solo di una disattenzione? "Unitevi al canale perché in esclusiva vi darò tutte le novità sui Donnalisi", ha aggiunto Fabrizio su Telegram. Ma a giudicare dalla velocità della smentita, questa joint venture non sarebbe partita col piede giusto.