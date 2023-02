Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi a San Valentino: “Vai a leccare i cucchiai di Antonino” Al Grande Fratello Vip, non c’è pace neanche a San Valentino. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordalisi hanno avuto uno scontro dopo la puntata del 13 febbraio: “Io senza telecamere non so cosa può fare questa. Che ti devo dire, non mi fido”.

Ancora malumori tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi poco dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 13 febbraio. In un fuorionda si sente l'uomo dire alla sua fidanzata: "Ti ho detto che non mi devi dare la mano, a me quella roba fa schifo". Ma qual è il motivo di tanto astio? Ecco cosa è successo.

La gelosia di Edoardo, dopo avere visto Antonella con Antonino

Il motivo della rabbia di Edoardo Donnamaria è ancora una volta la vicinanza di Antonella Fiordelisi a Antonino Spinalbese. In particolare, durante una mattinata in cui i concorrenti hanno sperimentato nuove ricette. Donnamaria ha spiegato ad Andrea Maestrelli:

Lo stesso giorno che mi ero incaz**to con lei, perché si stava cambiando in camera, senza reggiseno con Antonino, la vedo che fa la torta con lui, dopo vedo anche il confessionale con lui che le dà il cucchiaio e lei che se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa?

Antonella Fiordelisi ha provato a placare Edoardo Donnamaria, spiegandogli che si è trattato di un "confessionale simpatico" e che stavano solo scherzando. Ma lui, rivolgendosi sempre ad Andrea, ha ribadito:

Mi può dare fastidio se lui gli allunga il cucchiaio sporco di panna e lei glielo lecca? E ci sono le telecamere. Io senza telecamere non so cosa può fare questa. Che ti devo dire, non mi fido. Voglio vedere se vedi la donna tua che lecca i cucchiai sporchi di panna con uno.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi si è spazientita: "Rispettami, perché io lo faccio con te, quello è il massimo che puoi vedere in un confessionale simpatico". E Edoardo Donnamaria l'ha gelata: "Sì, sì vai a leccare i cucchiai". Antonella ha continuato: "Mi danno tutti ragione perché tu sei pazzo. Ti devi ridimensionare". Il suo fidanzato ha replicato: "Ma ridimensionati tu e inizia a comportarti come una persona perbene". Fiordelisi ha spiegato che non gli avrebbe permesso di rovinarle anche il giorno di San Valentino:

Devo pensare alle cose belle, il mio cuore non lo cambi. Sono sorridente e felice. Vuoi fare il confessionale con Oriana? Fallo, poi mi vedi col binocolo. Pure a San Valentino mi devi fare incavolare. Io voglio essere felice. Non mi faccio condizionare dalle tue cretinate.

Edoardo, quindi, ha detto una frase che ha fatto infuriare Antonella: "Fatti il tuo percorso. Ci sono tante cose di te che non sopporterò mai e tu non vuoi cambiare. […] Sai quante ragazze conosco che rispettano i miei canoni, cento miliardi". Antonella, comprensibilmente, ci è rimasta male: "Ma mettiti con loro. Ora lo vado a dire ovunque che hai detto questa cosa". Chi ha imparato a conoscere i Donnalisi, ormai, sa bene che questa potrebbe essere solo l'ennesima lite destinata a rientrare nel giro di qualche ora.

