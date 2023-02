Edoardo sgrida Antonella: “Ti cambi davanti a Antonino che prende pasticche per sgonfiarsi le pa**e” Proseguono le liti e i confronti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del GF VIP. Nel pomeriggio il volto di Forum ha sgridato la fidanzata per essersi cambiata davanti ad Antonino Spinalbese: “Lui prende le pasticche per sgonfiare le pa**e, non so che ca**o ha”.

A cura di Gaia Martino

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nel pomeriggio hanno cercato di trovare un punto d'incontro dopo la lite scatenatasi a San Valentino. "Mi dici che il problema non è il mio carattere, ma tu mi hai conosciuto nel mio momento peggiore in casa": l'influencer campana al GF VIP ha cercato di far capire al fidanzato di essere cambiata rispetto a quando si sono conosciuti. "Sapevo che certi tuoi atteggiamenti non mi sarebbero piaciuti, ma sembra che tu non capisca il mio disagio", la replica di Donnamaria. Quest'ultimo non ha apprezzato il gioco della fidanzata con Antonino Spinalbese in confessionale, si è lasciato però scappare un dettaglio sull'hair stylist, poi censurato dal GF VIP.

Il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Nel pomeriggio Edoardo Donnamaria ha ribadito la sua posizione: il concorrente non riesce a buttar giù alcuni atteggiamenti della fidanzata. "Tu hai dei lati del carattere che non mi piacciono, alcune cose sono problemi miei. Quando ti vedo fare certe cose mi stranisco e tu rosichi" – ha spiegato ad Antonella Fiordelisi – Io lo sapevo già che certi atteggiamenti tuoi all'inizio non mi sarebbero piaciuti, ma che devo fare? Mi sono innamorato. So di esagerare nelle reazioni e nei modi. Ho ammesso le mie colpe, ho detto di aver esagerato. Ciò non toglie che vederti in confessionale mentre giochi con Antonino, per me è stata una mancanza di rispetto. Vuoi giocare con la panna con Antonino? Ho rosicato, non mi piace, è una mancanza di rispetto. Io esagero però non è che tu non fai niente". L'influencer campana ha ribattuto sostenendo di essere cambiata da quando lo ha conosciuto: "Il mio modo di fare ti ha attratto così tanto all'inizio? Non è che l'hai scoperto ora il mio carattere. Tu ti sei innamorata di me nel momento peggiore. Non posso venirti sempre incontro".

"Ho la sensazione che tu faccia delle cose che sono ovviamente sbagliate, te le faccio notare e tu non capisci il mio disagio o il mio problema" ha continuato Donnamaria tirando ancora una volta in ballo il gioco in confessionale con la panna.

"Ti sei cambiata davanti a uno che ha le pa**e gonfie"

Durante il confronto Edoardo Donnamaria si è lasciato scappare un dettaglio personale di Antonino Spinalbese che è stato subito censurato dalla regia. Poco prima che gli autori interrompessero il collegamento con la stanza nella quale si trovava la coppia, il volto di Forum ha commentato: "Tu ti sei cambiata davanti a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le pa*le, perchè ha le pa*le gonfie così. Antonino si prende le pasticche per il testosterone, non so cosa ca**o ha".