Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi poi le chiede scusa, lei: “Non mi può trattare così” Al Grande Fratello Vip continua il tira e molla dei Donnalisi. Edoardo Donnamaria sembra si sia scusato con Antonella Fiordelisi. Ecco cosa ha raccontato la concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'ennesima rottura, Edoardo Donnamaria sembra sia tornato da Antonella Fiordelisi. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato a Nikita Pelizon, che il gieffino gli avrebbe chiesto scusa, dopo averle rovinato San Valentino. Antonella ha accettato le sue scuse, ma ritiene che il rapporto non possa tornare subito uguale a prima.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi poi le chiede scusa

Antonella Fiordelisi, mentre prendeva il sole con Nikita Pelizon, ha confidato all'amica, gli ultimi sviluppi della relazione con Edoardo Donnamaria: "San Valentino è stata una tragedia, ma alla fine mi sono divertita tantissimo con te, Davide, Martina. Quando abbiamo cantato tutti insieme è stato bellissimo. È stata l'ora più bella della giornata". Ma ha aggiunto:

Appena è finita, sentivo che dovevo vedere dove stava lui, mi mancava. Anche se ho trovato il mio equilibrio ora, con le persone che per me sono dei pilastri. Mi ha chiesto scusa.

Antonella Fiordelisi stanca del tira e molla con Edoardo Donnamaria

Nonostante siano arrivate le scuse, Antonella Fiordelisi ha spiegato che tra lei e il suo fidanzato non tornerà tutto come prima. Stavolta ha intenzione di spiegargli che deve rispettarla, non può lasciarla e riprenderla a suo piacimento:

Però, non mi piace che ogni volta ci debbano essere questi tira e molla. Io adesso che devo fare? Lo posso respingere? No. Ci posso stare insieme per forza? No. Io mi voglio fare rispettare. Non è che adesso schiocca le dita e mi ha come vuole.

E ha concluso: "Le scuse le accetto, possiamo parlare, però a me non sta bene. O ti ridimensioni…una donna non può essere trattata così, che l'uomo quando vuole la lascia, poi se la riprende, poi la rilascia. La fa stare male in un giorno così carino. Io ci tengo a queste cose, a San Valentino, a Capodanno". Dal canto suo, anche Edoardo Donnamaria ha confidato a Nicole Murgia: "Sono stanco".