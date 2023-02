Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi a San Valentino: “Ti mollo, non ti voglio più vedere” San Valentino di lacrime per Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria, infatti, ha deciso di lasciarla (per l’ennesima volta) proprio mentre nella casa del Grande Fratello Vip si celebrava la Festa degli Innamorati.

San Valentino burrascoso per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Mentre gli Incorvassi celebravano il loro amore nella casa del Grande Fratello Vip, i Donnalisi si sono lasciati per l'ennesima volta. Quanto durerà questa rottura? Vediamo intanto come hanno trascorso la Festa degli Innamorati, tra liti e lacrime.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi

Nella notte di San Valentino c'è stato uno scontro tra i Donnalisi. Edoardo ha chiesto ad Antonella di togliere tutte le sue cose da sopra il loro letto e di andare a dormire altrove:

Voglio evitare di avere a che fare con te d'ora in poi. Una persona che ogni volta che litiga si mette a scherzare, a ballare, a fare la pazza, contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. Mi sono rotto le pal** di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Non ti permettere mai più di venire qua e dire che ne trovi mille meglio di me. Trovane uno.

E lei: "Hai trovato la scusa per lasciarmi. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia". Il gieffino l'ha gelata: "Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere". Così, Antonella ha lasciato la camera da letto e si è messa a urlare: "Questo mi ha lasciata per ieri. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello".

Lo sconforto di Edoardo Donnamaria, Tavassi prova a consolarlo

Edoardo Donnamaria si è rintanato nel van con un'aria da funerale. Edoardo Tavassi ha provato a consolarlo: "Dai, hai la consapevolezza che tanto vi rimetterete insieme. Già lo sai". Il gieffino ha spiegato a Tavassi, che anche se lui e Antonella Fiordelisi dovessero tornare insieme anche questa volta, comunque non andrebbe bene. E Tavassi di rimando:

Lo so che non va bene, ma ora puoi reagire almeno. Puoi stare lì con noi a scherzare, giocare. Tanto comunque poi o uno o l'altro si avvicina e tutto ritorna come prima, lo sai. È inutile che adesso stai così. Reagisci, tanto fuori è un'altra roba.

Le lacrime di Antonella Fiordelisi

Dal canto suo, Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere: "Purtroppo Edoardo non è la persona giusta". Matteo Diamante ha tentato di rasserenarla: "Non te ne devi fare una colpa, lui ti vuole un bene dell'anima. Mettici la stanchezza, lo stress". Ma Antonella è apparsa sempre più avvilita:

Anche se siamo innamorati, non possiamo stare insieme. Ci facciamo del male. Lui ha voluto litigare per delle cretinate e lasciarmi per delle cretinate, tra l'altro proprio in questo giorno. Devo capire. Ha fatto la stessa cosa di Capodanno. Secondo voi questa persona mi fa bene? Questa era l'esperienza più bella della mia vita e l'ha fatta diventare un incubo.

Perché i Donnalisi hanno litigato

Il motivo dello scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ancora una volta legato indirettamente ad Antonino Spinalbese. Edoardo ha assistito a una scena in confessionale, in cui Antonino porgeva ad Antonella un cucchiaio con della panna e lei lo leccava. Un gesto senza alcuna malizia, che però ha fatto infuriare Donnamaria. Antonella ha spiegato a Sarah Altobello: