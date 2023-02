Edoardo Tavassi scrive una lettera a Micol Incorvaia al GF Vip: “Mi sei piaciuta dal primo momento” Edoardo Tavassi, nella casa del GF Vip, ha deciso di prendersi un momento per scrivere una romantica lettera alla compagna Micol Incorvaia per farle sapere quanto sta diventando importante: “Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho vista”.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria d'amore. Forse complice la festa di San Valentino, Edoardo Tavassi ha deciso di prendersi un momento per scrivere una romantica lettera alla compagna Micol Incorvaia, per farle sapere quanto sta diventando importante.

Le parole di Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia

Seduto in giardino da solo a fumare una sigaretta, Edoardo ha voluto dedicare una lunga lettera a Micol, ripercorrendo le varie tappe del loro rapporto fino ad oggi. Come si legge dalle sue parole, mostrate dalla regia, era stato proprio Edoardo a fare il primo passo verso la ragazza, ancor prima di entrare al GF Vip: le aveva mandato un messaggio su Instagram per iniziare una conversazione, che però non è mai continuata. Poi l'incontro dal vivo nel reality, dove giorno dopo giorno continuano a conoscersi meglio. Questo il messaggio che il Vip ha scritto alla compagna, che non l'ha ancora letto:

Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho vista. Questo anche grazie ai filtridel tuo profilo Insta. Ti chiesi in direct di dirmi se era apposto, tu mi hai scritto sì e poi non mi hai più risposto. Ci ero rimasto male all'inizio, ma poi ho pensato ‘ndo scappa? tanto nella casa la ribecco'. E infatti così è andata. Ho visto la dolce Micol davanti e ti ho strappato un sorriso mentre eri frizzata. Da lì in poi come due amici insieme passando le ore. E ogni volta che ridevi a una mia battuta mi esplodeva il cuore.

Il rapporto tra Micol e Edoardo Tavassi

Micol e Edoardo Tavassi nella casa del GF Vip hanno stretto un legame sempre più forte. Prima come amici, confidandosi reciprocamente, poi sembrerebbe come qualcosa di più. Oltre a passare ore e ore a parlare, si sono lasciati andare ad alcuni baci e pare anche alla passione, come hanno mostrato alcuni video. Ora stanno continuano a conoscersi per creare un rapporto via via più intimo.