video suggerito

Federica Pellegrini svela al marito Matteo Giunta che andrà a Ballando con le stelle, la reazione in un video Federica Pellegrini annuncia la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La campionessa svela al marito la novità mentre lo riprende per un video da postare sui social. La reazione del preparatore sportivo: “Devo parlare con il ballerino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini annuncia in un video la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La campionessa, fortemente corteggiata dalla conduttrice Milly Carlucci, ha accettato la proposta di entrare a far parte del cast dello show di Rai1. Sul suo profilo Instagram l’annuncio, realizzato attraverso un video girato insieme al marito Matteo Giunta che proprio in quel momento apprende la novità appena confermata.

Matteo Giunta: “Devo parlare con il ballerino”

“Amore, non riesco a trovare le scarpe”, dice Pellegrini rivolta al marito Matteo nei primi secondi del video in cui conferma la partecipazione a Ballando. “Quali scarpe?”, chiede lui, “Ne hai portate 20 paia”. “Le scarpette da ballo”, conclude Federica, svelandogli così di avere accettato la proposta dello show di Rai1. Giunta si produce in un’espressione di entusiasmo e poi, giocoso, avverte: “Devo parlare con il ballerino”.

Federica Pellegrini: “Ho accettato dopo anni di rincorse”

“Dopo anni di rincorse…Ci siamo! E questa volta vi farò molto ridere. Ballando con le stelle, arrivo”, ha scritto Federica Pellegrini confermando le indiscrezioni che la volevano ormai ufficialmente entrata a far parte del cast della prossima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Sempre via Instagram, la campionessa ha spiegato di non essere ancora a conoscenza dell’identità del ballerino che la accompagnerà sul palco e dietro le quinte durante questa avventura televisiva. “Ancora non so chi mi accompagnerà ma dovrà essere molto alto e forzuto”, ha spiegato Pellegrini. A essere confermata dal programma, oltre a quella di Federica, è stata la partecipazione al format del sabato sera di Rai1 di Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Non ancora svelati i restanti membri del cast.

Leggi anche Mara Maionchi a Ballando con le Stelle 2024, sarà nella giuria dello show di Milly Carlucci