Selvaggia Lucarelli stronca Federica Pellegrini e Angelo Madonia: "Perché lui si pettina come Tony Effe?" Stroncata da Selvaggia Lucarelli e dagli altri giudici, il percorso di Federica Pellegrini comincia in salita. Milly Carlucci: "Siamo un paese che non coltiva le proprie leggende".

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle comincia in salita. La leggenda del nuoto è stata praticamente stroncata dalle palette dei giudici, meno quella di Ivan Zazzaroni che ha dato 7. Selvaggia Lucarelli ha prima attaccato la pettinatura di Angelo Madonia: "Perché ti pettini come Tony Effe". Poi ha attaccando la nuotatrice: "Purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera".

Giudizi severi per Federica Pellegrini

Ivan Zazzaroni è stato l'unico che ha cercato di sostenere Federica Pellegrini: "Sei molto più simpatica di come pensi. Non pensavo che partivi così, ti manca solo di lasciarti un filo andare. Però, per me non perdi mai il tempo e già questa è una impresa incredibile". Voto 7. Fabio Canino: "Ti sei lasciata andare con incoscienza. Forse ti servono ancora più di ore di prove, per creare la coppia. Una volta che la coppia sarà creata, quella consapevolezza ci sarà e andrà anche meglio". Voto 5. Carolyn Smith: "Avete azzardato tantissimo a fare jive, boogie e tutto questo stile come prima puntata. Sei alta e le gambe sono lunghe, però hai fatto un buon lavoro. Fai questo triple step che è un passo molto difficile. C'è tanto lavoro da sviluppare, però ce la fai". Voto 4. Selvaggia Lucarelli: "Perché Angelo si pettina come Tony Effe? Poi voglio essere molto franca, purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera". Voto 4. Guillermo Mariotto, al solito, fa complimenti ma stronca al voto: "Tutte le atlete si sono portate la coppa a casa. Lo farete anche voi. Lavorate e portatevela a casa". Voto 4

Milly Carlucci: "Siamo un paese che non coltiva le proprie leggende"

Tocca ad Alberto Matano ricordare che Federica Pellegrini è una delle atlete più importanti del nostro Paese e chiede al pubblico di farle un applauso. Milly Carlucci sottolinea: "Noi non siamo un popolo che coltiva le proprie leggende, sappiate che lei è una leggenda". Federica Pellegrini risponde: "So chi sono e cosa ho fatto però mettersi in gioco, significa anche prendere delle stoccate".