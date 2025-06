Cosa ha indossato Alessandra Mion per il rinnovo delle promesse nuziali con Ernst Knam

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Con poche, ma sentite parole, Alessandra Mion (Frau Knam) e Ernst Knam hanno condiviso con fan e follower la loro gioia, il loro momento speciale: l'inossidabile coppia, unita anche dall'amore comune per la pasticceria, ha rinnovato le promesse. I due stanno insieme da tanti anni e con questo gesto, hanno voluto giurarsi ancora amore eterno.

Frau Knam e Ernst Knam insieme da 15 anni

I due sono sposati dal 2010 e tutto è nato da un appuntamento al buio, come ha raccontato la pasticciera intervistata da Fanpage.it. Da allora non si sono mai più lasciati. Dopo il lavoro di tanti anni nel mondo dell'editoria, lei si è avvicinata al mondo della pasticceria e il periodo della pandemia è stato quello che le ha permesso di mettere davvero le mani in pasta, come si suol dire, facendo venir fuori tutto il suo talento e tutta la sua passione. Da lì è stato un successo dopo l'altro: un blog, il canale Instagram di ricette, i libri, il negozio che porta il suo nome, la tv.

Su Instagram hanno sorpreso i loro fan e follower mostrandosi davanti alla Chiesa, lei in inequivocabile abito bianco. E hanno scritto:

15 anni dopo, nella stessa chiesa e con lo stesso parroco, Don Tarcisio, abbiamo rinnovato le nostre promesse;

insieme a noi, i nostri affetti più cari, la nostra famiglia, gli amici che in questi anni ci sono stati accanto lungo il meraviglioso cammino che è la vita. 15 anni insieme sono un momento speciale da celebrare e vogliamo condividere anche con voi questa giornata. Vi raccontiamo tutto presto e viva l’Amore, sempre!

Cosa ha indossato Frau Knam

Look candido, ovviamente, per la sposa, che ha scelto il bianco per dire di nuovo sì a suo marito e rinnovargli, ancora, tutto il suo amore. Frau Knam ha scelto un look elegante con casacca e pantaloni coordinati, abbinati a un paio di décolleté. Per dare un tocco più personale di stile ha aggiunto un cappellino con retina. Elegante, ma non troppo formale, anche il noto pasticciere.

Quando si rinnovano le promesse, in effetti, il dress code consigliato è all'insegna della semplicità, senza troppi eccessi o sfarzo eccessivo: non bisognerebbe imitare il primo look nuziale, essendo un rito molto più simbolico e intimo. Alcune spose optano per il "riciclo" del vecchio abito, ma riadattato ad hoc per l'occasione. Sono accettati, come colori, anche il panna e il beige per la sposa. Non è+ necessario puntare sull'abito, ma che si tratti di tailleur, completo, tubino o tuta, la parola d'ordine deve essere semplicità, un look raffinato me ricercato che non attiri troppo l'attenzione.