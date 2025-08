Chi ha firmato l’abito da sposa di Angela Caloisi per il matrimonio con Paolo Crivellin: i 3 look nuziali

Uomini e Donne nel corso delle sue tante fortunate edizioni ha visto formare molte coppie: alcune sono "scoppiate" in poco tempo, altre relazioni si sono durate di più, in alcuni casi si è arrivati al matrimonio. È questo il caso di Angela Caloisi e Paolo Crivellin. I due si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi, ben 7 anni fa. Dopo il lungo fidanzamento sono convolati a nozze e hanno pronunciato il fatidico sì, giurandosi amore eterno. La sposa nel grande giorno ha indossato tre abiti.

Il matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin

I due sono tra le coppie più amate nate a Uomini e Donne. La loro, è una storia d'amore da favola, nata davanti alle telecamere del programma nel 2018: lui era il tronista, lei la corteggiatrice. Dal giorno della scelta non si sono più lasciati, arrivando a coronare il loro amore con il matrimonio. Le nozze si sono svolte nei giardini di Villa Corsini a Mezzomonte, a Firenze.

Erano presenti le famiglie, gli amici, diversi volti noti tra cui Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, altra coppia formatasi nel dating show (da poco convolati a nozze). La sposa, nel suo commovente discorso, ha ricordato momenti difficili superati proprio grazie all'amore e al supporto del compagno, che le ha restituito la gioia dopo un'esperienza di relazione tossica fatta di violenze fisiche e psicologiche.

I tre abiti bianchi della sposa per le nozze

Come molte spose moderne fanno, anche Angela Caloisi non ha resistito. Per sentirsi una principessa per un giorno, assoluta protagonista della sua giornata, ha indossato ben tre abiti. È una scelta che fanno molte spose, così da vedersi diverse nei differenti momenti della festa. Spesso, si va ad alternare il lungo e il corto, optando per questa seconda soluzione nel momento del party finale, essendo certamente più pratica e comoda.

Angela Caloisi si è affidata alle competenze di Francesca Piccini, designer con atelier a Napoli e Milano: i suoi sono abiti da sposa sartoriali espressione del Made in Italy. La ex corteggiatrice ha scelto, come creazione principale, un vestito strapless con gonna ampia e immancabile velo in pizzo: un look molto minimal e tradizionale, con un punto luce ai lobi.

Il secondo look nuziale era nuovamente un vestito lungo, ma più aderente, con leggera plissettatura sul fianco e sul corpetoo con scollo a barca, che lasciava le spalle nude. Per impreziosire il tutto ha aggiunto uno vistoso collier scintillante. Infine, per chiudere la serata, ha proseguito con un altro vestito lungo, un abito a sirena con inserti in pizzo e scollo all'americana, con cui ha continuato a fare festa con i suoi invitati.