Il bagno della nuova casa di Aurora Ramazzotti interamente coperto di prezioso marmo Aurora Ramazzotti ha cambiato casa e, anche se non l’ha ancora presentata ufficialmente, ha condiviso alcune immagini dei dettagli del bagno.

Aurora Ramazzotti è da tempo che sui social parla del trasloco nella sua nuova casa a Milano. Il momento di trasferirsi nel nuovo appartamento è ormai arrivato e nonostante non siano state condivise ancora immagini ufficiali della nuova abitazione, sono già numerosi i dettagli che emergono della casa di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha cambiato casa di recente e per entrare nella sua nuova abitazione ha aspettato i lavori di ristrutturazione. L'abitazione non è ancora stata presentata nella sua interezza ma la nota figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso diverse stories dall'interno della casa per cui è stato possibile notare i dettagli scelti per le rifiniture. Parquet chiaro e marmi preziosi caratterizzano ad esempio il nuovo bagno del suo appartamento meneghino. Proprio di recente infatti Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto dall'interno della toilette con il suo gatto intento a fare un bagno non previsto in vasca.

Per il nuovo bagno Aurora Ramazzotti ha scelto una grande vasca decorata in marmo rosso. Probabilmente si tratta di marmo rosso di Levanto. Si tratta di una varietà di marmo rosso estratto, sin dall'epoca dei Romani, nel comune di Levanto e zone limitrofe. Il rosso Levanto è un'oficalce a fondo rosso con venature bianche, verdi e grigie. Il rosso prevalente del marmo è dovuto alla presenza di ematite nelle ampie cave a cielo aperto lungo la riviera spezzina. I dettagli in marmo rosso del bagno di Aurora Ramazzotti si affiancano a parquet chiaro, che è stato posato in tutta la casa, e pareti color salmone di grande tendenza per il 2023.