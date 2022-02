La storia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti durata 7 anni, tutte le tappe del loro rapporto Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono stati protagonisti di un’intensa e romantica storia d’amore, nata nel 1995 e conclusa nel 2002, e ancora oggi sono legati anche grazie all’amore per la figlia Aurora che li tiene uniti. Ecco la storia e le tappe del loro rapporto.

A cura di Gaia Martino

Un'intensa storia d'amore durata sette anni, terminata ad inizio anni 2000, è rimasta ancora viva nei ricordi e nonostante le loro vite abbiano preso direzioni diverse, li tiene ancora uniti. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oggi sono legati da un rapporto di amicizia sincera e solidale, anche grazie all'amore che provano per la figlia Aurora. La conduttrice ha conosciuto il cantante nel 1995, aveva 18 anni ma sognava di sposarlo da quando ne aveva soltanto 9. Sono diventati i genitori di Aurora, nata nel 1996, e nel 1998 hanno celebrato l'amore con il matrimonio. A lei, l'artista ha dedicato la canzone Più bella cosa, uno dei suoi brani di maggiore successo. Dopo 7 anni insieme, una crisi li ha fatti separare: era il 2002 e nel 2009 hanno divorziato ufficialmente ma tra loro è rimasto vivo un rapporto che va oltre la relazione sentimentale.

Come si sono conosciuti Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il primo incontro

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono incontrati per la prima volta nel 1995, ma la conduttrice era innamorata di lui già da prima di conoscerlo. "A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta'" raccontò in un'intervista al settimanale F. Così è andata, come se fosse tutto già scritto. Michelle a Maurizio Costanzo, nel 2018, ha raccontato del primo incontro:

Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative.Io pensavo tra tutte le ragazze che aveva dietro, proprio me dovrebbe guardare? Presa dal panico, il giorno dopo il primo incontro, presi il treno e scappai. Tornata a Bologna, tutta triste, pensai ‘è andata'. È stato divertente perché Eros si ricordò dove gli avevo detto che vivevo, non aveva indirizzo ma chiese a tutti i bar ‘Dov'è che vive Michelle?‘. Suonò il campanello, rispose mia mamma e le chiese di salire. Mamma pensava fosse uno scherzo.

Michelle Hunziker Eros Ramazzotti

La nascita di Aurora e il matrimonio

Il loro grande amore ha dato alla luce la prima figlia per entrambi, Aurora Ramazzotti, nata nel 1996, oggi seguitissima influencer che ha seguito le orme della mamma entrando a far parte del mondo della tv. La giovane somiglia esteticamente al papà, come confermato anche da mamma Michelle, e per lei l'artista romano ha scritto diverse canzoni: L'aurora è la più celebre, seguono Canzone per lei e Buonamore la più recente. Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stato celebrato nell'aprile del 1998 al castello Orsini Odescalchi di Bracciano, con Tina Turner ospite e protagonista di un concerto indimenticabile.

La separazione e il divorzio dopo 7 anni, perchè si sono lasciati

Dopo sette anni insieme sono entrati in un vortice di crisi che ha distrutto la relazione. Potevano lottare per salvare la storia d'amore ma, come raccontato dalla conduttrice a Maurizio Costanzo, invece di un aiuto esterno, hanno trovato chi li ha separati definitivamente.

È finita perché eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato.

Si sono separati nel 2002, il divorzio è arrivato nel 2009 ma il loro rapporto, anche grazie all'amore per la figlia, non si è mai rovinato.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con la figlia Aurora

La rinascita di Michelle ed Eros dopo il divorzio

Dopo la fine della loro storia d'amore entrambi hanno trovato la felicità accanto ad altri partner. Michelle Hunziker dal 2011 al gennaio 2022 è stata legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi, sposato nel 2014: dalla loro unione sono nate le figlie Celeste e Sole.

Il matrimonio di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker nel 2014

Eros Ramazzotti nel 2009 si è fidanzato con Marica Pellegrinelli, conosciuta sul palco dei Wind Music Awards 2009, da lui descritta come la donna che gli ha salvato la vita. Sposata nel 2014, gli ha regalato la gioia di diventare altre due volte padre. Nel 2011 è nata Raffaela Maria, nel 2015 Gabrio Tullio. Dopo 10 anni insieme è arrivata la drastica separazione: nel 2019 la coppia con un comunicato congiunto ha annunciato la rottura definitiva.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Le vite di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oggi

Archiviati i matrimoni con Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oggi risultano single ed alle indiscrezioni circolate su un loro possibile ritorno di fiamma, l'artista ha voluto rispondere così:

Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale.

Nell'estate 2021 il cantante romano è stato al centro della cronaca rosa come protagonista di un flirt con Marta Delogu ma il gossip lanciato da Chi fu subito smentito dalla 22enne sarda. Per Michelle Hunziker questo è il momento di concentrarsi su di sé, sul lavoro e sull'amore per le figlie. A meno di un mese dalla separazione da Tomaso Trussardi, il distacco fa ancora male, come confessato al Corriere della Sera: