Marica Pellegrinelli spiega come ha scoperto il tumore all’ovaio: “Forti dolori, nausea e gonfiore”

A cura di Giulia Turco

Marica Pellegrinelli torna a parlare del tumore all’ovaio destro che l’ha colpita e che ha reso necessaria un’operazione chirurgica di asportazione. La modella ex moglie di Eros Ramazzotti ha ammesso di non aver mai parlato pubblicamente della sua battaglia per paura e per riservatezza, ma ora che il peggio è ormai alle spalle ha scelto di condividere la sua esperienza con le donne che la seguono sui social.

Come Marica Pellegrinelli ha scoperto il tumore

Una battaglia, quella contro il tumore, contro la quale ha combattuto un anno prima e che oggi può dirsi vinta. La modella ha raccontato ai suoi follower di essersi accorta del tumore per via di “dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti”, ha confidato. “Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period”, ha fatto sapere raccomandando alle donne un’accurata prevenzione e attività di controllo. Oggi per fortuna di sente “forte, lucida e sicura” più di prima, grazie anche alla sua famiglia che gli è stata accanto e a William Djoko, l’uomo alla quale è legata dalla fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

L’operazione per rimuovere il tumore e la battaglia vinta

Era lo scorso luglio quando la modella raccontava per la prima volta di aver sconfitto il cancro: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro” spiegava. “È stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”. La modella ha inoltre ribadito che a salvarla è stata un’attenta prevenzione. “Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, ha fatto sapere. "Non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante".