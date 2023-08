Giulia De Lellis ha il neuroma di Morton: “Nausea e fitte, pensavo di morire dal dolore” Per giorni, Giulia De Lellis ha avvertito un fortissimo dolore al piede: “Una sorta di crampo, di spina, sotto le ultime tre dita. Sono stata troppo male, un dolore così intenso che mi arrivava al cervello”.

A cura di Daniela Seclì

Giulia De Lellis ha confidato ai suoi follower di provare un fortissimo dolore al piede. L'influencer, in una serie di Instagram Stories, ha dichiarato: "Un dolore così forte non lo avevo mai provato, ho trascurato questo fastidio e ieri sera da crampi passeggeri a dolore fisso insopportabile, che mi sono messa paura". Poi, la diagnosi: neuroma di Morton.

Giulia De Lellis parla del suo problema al piede

Giulia De Lellis si è sfogata con i suoi follower: "Sono disintegrata. Sono riuscita a trovare qualcuno che domani mi fa una radiografia. Vi giuro, ieri pensavo di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nausea, sudavo freddo. Una cosa che non mi era mai capitata nella vita". E ha continuato:

Erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, sotto le ultime tre dita del piede. Era un crampo strano e vedevo che stava durando più del normale. Ieri poi ha toccato l’apice, volevo andare in ospedale, sono stata troppo male, un dolore troppo intenso mi arrivava al cervello, non ho mai provato una cosa così. E oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo. Non so neanche che scarpe mettere, ogni scarpa mi fa male.

Il neuroma di Morton

Come riporta il Fatto Quotidiano, Giulia De Lellis ha pubblicato lo screenshot di una pagina che parlava del Neuroma di Morton e ha commentato: "Sono sicura di avere questa cosa qua, altrimenti non me la spiego che ci può stare lì in mezzo per avere questo dolore. Ho fatto le mie ricerche”. Qualche ora più tardi, dopo avere fatto i dovuti controlli, ha confermato: “Esattamente quello che l’ortopedico De Lellis diceva…". Quindi avrebbe il neuroma di Morton, ovvero una neuropatia dovuta all'infiammazione e ispessimento del nervo che innerva il III dito e il IV dito del piede.