video suggerito

Il principe William dopo l’annuncio di Kate Middleton: “Buona notizia, ma c’è molta strada da fare” Il principe William ha commentato l’annuncio pubblicato da sua moglie, Kate Middleton, sui social in cui dichiara di aver concluso la chemioterapia. Nonostante la buona notizia, il futuro re ammette che la strada verso la guarigione completa è ancora lunga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton ha annunciato sui social di aver terminato la chemioterapia, lo ha fatto con un video pubblicato sui social, con il quale ha voluto infondere speranza ai suoi sudditi. A poche ore dall'annuncio, commenta la notizia anche il suo consorte, il Principe William, recatosi oggi a Llanelli, nel Carmarthenshire, per celebrare lo sport e la cultura gallesi, con una visita alla Swiss Valley Community Primary School.

Le parole del principe William

Il principe del Galles, quindi, ha così commentato la notizia diffusa dalla principessa: "È una buona notizia, ma c'è ancora molta strada da fare" ha detto, mentre una folla di persone era intenta a dimostrargli vicinanza, rivolgendo messaggi positivi per la guarigione di Kate Middleton. Dopo aver ringraziato i presenti, William ha poi continuato la sua visita, incontrando ex allievi della scuola nella quale è stato ospitato, ed entrando pienamente in contatto con la cultura gallese.

Il messaggio di Kate Middleton sui social

Dopo l'ultima apparizione risalente a giugno scorso, Kate Middleton è tornata sui social per dare al popolo inglese un annuncio che ha un sapore di speranza, sebbene la guarigione vera e propria sia ancora un traguardo da raggiungere. La principessa, pubblicando un video in una location bucolica, si è rivolta ai suoi sudditi dicendo: "A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lascia che quella luce brilli intensamente". Per poi aggiungere:

Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il percorso di lotta contro la malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti. Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, ti dà una nuova prospettiva su ogni cosa.