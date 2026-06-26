Aurora Leone e Simone Ruzzo dei The Jackal sposi, le foto del matrimonio: l’arrivo in Panda con la canzone Il Mondo

Aurora Leone e Simone Ruzzo si sono sposati. I due membri dei The Jackal sono convolati a nozze il 26 giugno con rito a San Leucio, in provincia di Caserta. La sposa è arrivata in Panda con la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana, poi il rito con lo scambio di promesse.

Aurora Leone si è sposata. L'attrice e comica è convolata a nozze con Simone Ruzzo, a sua volta membro dei The Jackal. La cerimonia si è volta il 26 giugno a San Leucio, in provincia di Caserta, ed è stata all'insegna della completa riservatezza. Nonostante siano due volti noti sui social, gli sposi hanno deciso di custodire il più possibile la loro storia d'amore, dando a sorpresa l'annuncio del matrimonio lo scorso aprile. La sposa è arrivata in Panda con la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana, poi il rito con lo scambio di promesse.

Il rito sul Belvedere di San Leucio

Dopo la notizia che sarebbero diventati marito e moglie, Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno scelto di non svelare più alcun dettaglio sulle nozze. Soltanto durante l'ultima puntata del format dei The Jackal Concertiny, uscita il 25 giugno, gli Zero Assoluto hanno fatto una dedica alla futura sposa con il brano Per Dimenticare annunciando che mancava solamente un giorno. Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno pronunciato il fatidico sì con rito presso il Belvedere di San Leucio, in provincia di Caserta, nella mattina del 26 giugno.

Il matrimonio di Aurora Leone e Simone Ruzzo

Il brindisi prima del sì

Prima del sì, i neo sposi si sono fermati per un brindisi all'Hosteria VignaRé, che sui social ha poi pubblicato il primo scatto. Aurora Leone ha scelto di indossare un abito corto in pizzo bianco, mentre Simone Ruzzo ha optato per un completo blu.

"Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano", ha scritto Aurora Leone sui social lo scorso 18 aprile, parlando per la prima volta della storia d'amore e nello stesso tempo annunciando le nozze. La data non è stata casuale, ma era quella del compleanno del fidanzato.