Verdiana Zangaro di Amici si è sposata con Pierluigi Russo Stefano: la commozione all’altare e i fuochi tricolore

Verdiana Zangaro di Amici si è sposata. La cerimonia è stata celebrata nella giornata di ieri, dove finalmente la cantante ha pronunciato il fatidico sì con accanto il neo sposo: Pierluigi Russo Stefano.

Verdiana Zangaro di Amici si è sposata. La cantante ha pronunciato il fatidico sì qualche giorno fa, come si evince dalle foto pubblicate sui social, che raccontano un matrimonio da favola, che va a suggellare l'amore tra lei e il suo fidanzato Pierluigi Russo Stefano.

L'addio al nubilato a Madrid prima del matrimonio

Un matrimonio desiderato da tempo e che, finalmente, ha visto riuniti amici e familiari per celebrare l'amore tra la cantante e il suo compagno Pierluigi. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo e gestisce alcuni locali in Calabria. Pur conoscendosi da molti anni, i due si sono avvicinati solo a distanza di tempo e si sono innamorati al punto da decidere di passare il resto della loro vita insieme. Sono le immagini a raccontare la felicità di questo momento, sin dalle promesse celebrate lo scorso marzo, con tanto di festeggiamento. Dopodiché un addio al nubilato con le amiche non poteva mancare, direzione Madrid, prima di poter pronunciare il fatidico sì.

La commozione all'altare e i fuochi tricolore sul bacio

Un momento di estremo romanticismo, con un tramonto spettacolare sullo sfondo e l'emozione che ha travolto i presenti e la sposa che commossa si appresta a vivere uno dei giorni più belli e indimenticabili della sua vita. Dopo l'emozione, spazio al divertimento con musica e brindisi a profusione per i due sposi.

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Verdiana da Amici alla carriera nella musica

Chi ha seguito Amici sin dagli inizi, ricorderà il percorso di Verdiana Zangaro nel talent di Maria De Filippi. Partecipò come cantante, l'anno in cui tra i coach c'era anche Miguel Bosé che, infatti, fu anche il capitano della sua squadra insieme a Eleonora Abbagnato. Verdiana si classificò quarta, ma il suo percorso nel mondo della musica era in realtà partito anni addietro, sin da bambina con la partecipazione a programmi come Bravo, bravissimo, Carramba Che Sorpresa e altri ancora. Nel 2021 ha partecipato a Sanremo, affiancando Le Deva e Orietta Berti, mentre nel 2014 si è aggiudicata la vittoria di Tale e Quale Show. Dopodiché non sono mancate partecipazioni ad altri eventi musicali, dove la cantante ha potuto mostrare il suo talento.