Raffaela e Andrea di Temptation Island pronti a sposarsi, la coppia svela la data delle nozze

A cura di Elisabetta Murina

Raffaela Giudice e Andrea Celentano convoleranno presto a nozze. La coppia ha partecipato a Temptation Island nel 2018 per mettere alla prova il loro amore e, a distanza di quattro anni, ha annunciato via Instagram la data del loro grande giorno.

Quando si sposeranno Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island

Con una storia pubblicata su Instagram, la coppia ha annunciato la data scelta per celebrare le loro nozze: il 22 settembre. Un giorno al quale manca sempre meno e una gioia che l'ex coppia di Temptation Island ha voluto condividere con i suoi follower e con tutti coloro che negli anni hanno seguito la loro storia. Il futuro sposo ha raccontato di essere un pò in ansia per la fatidica data, ma anche altrettanto emozionato. Il loro amore dura da più di 10 anni e ora sono pronti a fare il grande passo, dopo aver messo alla prova i sentimenti che provano uno per l'altra con la partecipazione al programma di Canale 5.

La storia d'amore tra Raffaela Giudice e Andrea Celentano

Raffaella Giudice e Andrea Celentano hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Dopo 7 anni di fidanzamento, Andrea voleva essere sicuro che il sentimento nei confronti della compagna fosse ancora amore e non solo abitudine. Durante la partecipazione al programma, Andrea mostrò un interesse verso la single Teresa Langella, facendo così ingelosire la compagna. Alla fine del percorso però, dopo il falò di confronto, uscì con la fidanzata. Nel 2021 è arrivata la romantica proposta di matrimonio su una spiaggia, dove Andrea si è inginocchiato con un anello e ha fatto comparire la scritta "Sposami" davanti alla sua fidanzata. La risposta è stato un deciso sì. Ora le nozze sono ormai a un passo: saranno celebrate il prossimo 22 settembre.