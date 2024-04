video suggerito

Diletta Leotta bloccata dai bodyguard all'ingresso di un locale: "Mi hanno scartata ridendo" Diletta Leotta a Radio105 ha raccontato uno spiacevole epilogo di una serata tedesca. Era a Berlino con il futuro marito Loris Karius quando ha tentato di entrare al Berghain, uno dei club più famosi al mondo: "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta", il racconto.

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta ai microfoni di Radio 105, nel programma che conduce con Daniele Battaglia, ha raccontato di essere stata scartata davanti ad un locale, a Berlino, rimanendo senza possibilità di entrare. "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta" ha dichiarato prima di svelare, nel dettaglio, cosa è accaduto durante il suo viaggio in Germania con Loris Karius.

Il racconto di Diletta Leotta

Diletta Leotta durante la sua vacanza a Berlino, in Germania, è stata scartata da un locale: i bodyguard all'ingresso non le hanno permesso di entrare. Scherzando ai microfoni di Radio105 la conduttrice radiofonica e sportiva ha raccontato cosa le è accaduto mentre era con Loris Karius, il suo futuro marito, intenti a entrare al Berghain, un famoso club tedesco noto in tutto il mondo. "Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c'è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no" ha dichiarato Diletta Leotta prima di commentare: "Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta".

Diletta Leotta a giugno sposerà Loris Karius

Rientrata dal viaggio, Diletta Leotta sta preparando le sue imminenti nozze. Come raccontato ad Antonella Clerici in tv recentemente, a giugno sposerà il calciatore Loris Karius, padre della sua piccola Aria, nata la scorsa estate. La proposta di matrimonio è arrivata mentre era incinta della loro bimba, ma solo pochi mesi fa ha annunciato il romantico momento: "Ho aspettato a dirvelo perché volevamo viverci le emozioni della nascita di nostra figlia" – spiegò –"Siamo pronti a dedicarci a questo nuovo grande traguardo insieme come famiglia".