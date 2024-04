video suggerito

Loredana Lecciso: “Ho rifiutato l’Isola dei Famosi per stare con Al Bano, mi ha chiesto di sposarlo” Ospite di Storie di Donne al Bivio, Loredana Lecciso ha rivelato di aver rinunciato al reality di Canale 5 per stare accanto al compagno: “Ho detto no all’Isola dei Famosi per restare con Al Bano”. E sul matrimonio con il cantante di Cellino San Marco: “Ci abbiamo pensato, me l’ha chiesto, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e ci sentiamo sposati mentalmente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ho detto no all'Isola dei Famosi per restare con Al Bano". Ospite di Storie di Donne al Bivio, Loredana Lecciso ha rivelato di aver rinunciato al reality per stare accanto al compagno. Nel corso dell'intervista con Monica Setta, la donna ha parlato anche di matrimonio, che per il momento i due non hanno celebrato, anche se il pensiero c'è stato.

La rinuncia di Loredana all'Isola dei Famosi

Lecciso ha raccontato di aver rinunciato alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, per restare con Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco le ha chiesto di sposarla, ma lei non ha intenzione di fare il grande passo: "Ci abbiamo pensato, ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all'altro ed è bello così". Lecciso è già stata una naufraga in Honduras nel 2010, ma venne eliminata dopo 22 giorni dall'inizio. "Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante", ha spiegato la showgirl.

Loredana Lecciso e il matrimonio con Al Bano

Parlando con Monica Setta, Lecciso ha confessato che sia lei che Al Bano hanno pensato al matrimonio, dopo 23 anni insieme, ma non se la sentono di diventare ufficialmente marito e moglie:

Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre ventitrè anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci. E poi c'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro

per il cantante, Lecciso ha fatto diversi passi indietro, ma ammette di non essersene mai pentita: "Sono una donna risolta e in equilibri con me stessa. Che cosa mi manca? Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio".