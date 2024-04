video suggerito

Al Bano sul matrimonio con Loredana Lecciso: “Non ha rifiutato la proposta, sposarci non ci serve” Al Bano è tornato a parlare delle sue mancate nozze con Loredana Lecciso, intervistato nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. Il cantante ha sottolineato quanto l’esperienza del matrimonio non sia utile ad oggi, cosa che ha confermato anche la compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata di Un giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1, Al Bano ha parlato con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, poco prima di dare inizio alle prove del programma di Canale 5, Io Canto, di cui è uno dei giudici. Nel corso della chiacchierata non sono mancati momenti dedicati alla sua vita privata, ed è stata toccata anche l'annosa questione del matrimonio con Loredana Lecciso, alla quale il cantante ha risposto con il suo solito modo di fare, piuttosto schietto.

Al Bano e il matrimonio con Loredana Lecciso

Dopo aver disquisito sulla mancata presenza di Al Bano al Vinitaly, essendo lui da anni produttore di vino, spiegata in questo modo: "Il mio direttore commerciale ha detto che non ne valeva più la pena, ho firmato più autografi lì, che altro", si è passati ad altri argomenti afferenti al privato del cantante di Cellino San Marco, non prima di un commento da pugliese, in merito a quanto sta accadendo nella giunta guidata dal presidente Emiliano: "Non è una bella immagine della Puglia, ci vorrebbe più chiarezza in politica" dice il cantante. Si arriva, quindi, a toccare degli argomenti decisamente più leggeri, inerenti alle nozze mancate tra lui e Loredana Lecciso: "Se è vero che ha rifiutato la mia proposta di matrimonio? Non serve più il matrimonio, abbiamo già fatto quell’esperienza, va bene così" ha risposto il cantante e in suo soccorso è arrivata anche la compagna che ha dichiarato: "La nostra decisione di non sposarsi “è una scelta comune. Mentalmente, grazie a Dio, siamo sposati da 24 anni ma per scaramanzia non abbiamo mai formalizzato".

Loredana Lecciso aveva già parlato delle nozze

Lecciso lo aveva raccontato anche in un'intervista a Storie di Donne al Bivio, il programma di Monica Setta, nella quale aveva affermato che il pensiero del matrimonio da parte di entrambi c'era stato, ma poi hanno pensato di poter rinunciare: "C'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro".