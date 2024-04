video suggerito

Gli amori di Loredana Bertè: dal matrimonio con Roberto Berger al legame tormentato con Borg La vita privata di Loredana Bertè raccontata attraverso le storie d’amore che l’hanno accompagnata durante tutto l’arco della sua vita. Dal matrimonio con Roberto Berger alle relazioni con Red Canzian, Bjorn Borg, Adriano Panatta e Mario Lavezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vita avventurosa di Loredana Bertè raccontata attraverso gli amori che hanno scandito gli anni più belli della sua esistenza. La cantante, diventata famosa quando era ancora giovanissima, non ha mai fatto mistero di avere vissuto all’ennesima potenza le relazioni con gli uomini più importanti della sua vita. Celebri i legami con Roberto Berger, Red Canzian, Bjorn Borg, Adriano Panatta e Mario Lavezzi. Da nessuno dei suoi ex, Bertè ha avuto un figlio.

Il primo matrimonio con Roberto Berger finito nel 1987

Loredana Bertè a Sanremo 2024

Roberto Berger, ereditiere più giovane di 10 anni, fu il primo uomo che Loredana Bertè decise di sposare. Erede dell’impero del caffè Hag, sposò la cantante nel 1983 nel corso di una cerimonia organizzata alle Isole Vergini, nel Mar dei Caraibi, ma quel legame durò appena 4 anni. Nel 1987, infatti, Bertè chiese il divorzio. Anni dopo, la cantante confessò di non avere mai vissuto insieme al primo marito e di avere deciso di separarsi ritenendolo “incapace di adempiere ai propri doveri coniugali”. Lo accusò inoltre di averle taciuto all ua vera identità, non rivelandole di essere figlio del miliardario Tommaso Berger ed erede del suo impero che comprendeva il noto marchio di caffè Hag e il marchio di acqua Sangemini. “Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”, raccontò la cantante a proposito di quel matrimonio finito male.

Il secondo matrimonio con Bjorn Borg e l’accusa di bigamia

Bjorn Borg nel giorno del matrimonio con Loredana Bertè nel 1989

Il legame che più ha caratterizzato, almeno rispetto a quanto percepito dall’opinione pubblica, la vita di Loredana è stato quello con il tennista Bjorn Borg. Il primo incontro avvenne per caso all’inizio degli anni ’80 a bordo di un volo per New York. La relazione, tuttavia sarebbe cominciata solo diversi anni più tardi per poi culminare nel matrimonio celebrato nel 1989. Ma già prima delle nozze quel legame fu caratterizzato da drammi, pesanti litigi e perfino fughe. Nel 1988, un anno prima del matrimonio, Borg tentò il suicidio ingerendo una massiccia dose di Roipnol che lo costrinse a un immediato ricovero. Nel 1992, Loredana si presentò in questura a Milano per mettere fine al matrimonio. Il tribunale di Milano condannò il tennista a versare alla ex moglie a titolo di risarcimento un mantenimento pari a 25 milioni di lire al mese ma la cantante non ha mai ricevuto quanto disposto dai giudici. Nel 2002, quando Borg sposò Patricia Ostfeldt, Bertè lo accusò di bigamia: “Mi ha distrutto la vita e la carriera. Mi ha impedito di avere figli e di diventare madre, obbligandomi a seguirlo ovunque, combattendo contratti e proposte di lavoro”. Nel 2009 Bertè denunciò l’ex marito: “Mi ha fatto diventare lo zimbello della stampa per anni, ora deve pagare. Spero che l’Interpol lo arresti”. La denuncia raggiunse il regista solo 10 anni più tardi, nel 2019. “Non ne so nulla, so solo che è finita da tempo”, fu il laconico commento dell’uomo.

Bjorn Borg con Patricia Ostfeldt

I flirt con Red Canzian, Adriano Panatta e Mario Lavezzi

Matrimoni a parte, Loredana Bertè ha vissuto diversi altri flirt più o meno importanti nel corso della sua vita. Con Red Canzian, ad esempio, visse una breve relazione cominciata nel 1977 che, anni dopo, liquidò così: “Cose di gioventù, avevamo 20 anni”. Oltre a Loredana, l’artista dei Pooh conquistò la sorella Mia Martini. “Con Mia Martini siamo stati insieme per un periodo bellissimo che ricordo con affetto. Un giorno mi disse:' Ti lascio, perché ho paura di star male se mi innamoro troppo di te'. Lei rinunciava all’amore per paura di perderlo, questo ti fa capire l’animo dolce e sensibile di Mia Martini. Per me è stato un onore poterla conoscere, è una grande persona ed artista che non dimenticherò mai”, raccontò il cantante a proposito della collega scomparsa. Al tennista Adriano Panatta, invece, dedicò la canzone “Sei bellissima”. Caratterizzato dall’assenza di impegni, invece, il flirt con Mario Lavezzi raccontato da quest’ultimo in questi termini: “Rapporto sentimentale burrascoso e complicato, noi eravamo dei figli dei fiori, l’amore libero, c’era un po’ di libertà. Dal punto di vista professionale ha dato comunque ottimi risultati. Io ho preso anche una chitarra in testa da Loredana: le avevo regalato una chitarra per fare ‘Dedicato’, sono entrato, era buio e mi tirò una chitarra in testa, ma lei era così”.