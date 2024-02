Cosa è successo tra Loredana Bertè e l’ex marito Bjorn Borg e perché si sono lasciati Loredana Bertè è stata sposata con Bjorn Borg. L’artista e l’ex tennista, in passato numero uno al mondo nella classifica ATP, sono stati marito e moglie dal 1989 al 1992 e non hanno mai avuto figli. Una relazione piuttosto turbolenta, arrivata al capolinea per gelosia e per i continui tradimenti di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loredana Bertè è stata sposata con Bjorn Borg. L'artista, candidata per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest, e l'ex tennista, in passato numero uno al mondo nella classifica ATP, sono stati marito e moglie dal 1989 al 1992 e non hanno mai avuto figli. Una relazione piuttosto turbolenta, arrivata al capolinea per gelosia e per i continui tradimenti di lui.

Il matrimonio con Loredana Bertè nel 1989

I due si incontrarono per la prima volta nel 1973 a Parigi e all'epoca Bertè era fidanzata con Adriano Panatta. La loro frequentazione iniziò poi ufficialmente nel 1988, quando si videro di nuovo a Ibiza, e per la cantante fu un colpo di fulmine. I due si sposarono nel 1989 a Milano, con una cerimonia piuttosto riservata, che cercarono di tenere lontana dai riflettori, anche se non mancarono copertine sui giornali.

Il matrimonio di Loredana Bertè e Bjorn Borg (copertina di Tv Sorrisi e Canzoni)

La fine della storia: i tradimenti e la gelosia

La loro storia d'amore finì nel 1992 a causa della vita sregolata del tennista e del suo carattere estremamente possessivo, oltre che per le continue interferenze da parte della mamma di lui, la quale non vedeva di buon occhio Bertè. Nel mezzo, anche il tentato suicidio di Borg, che assunse una quantità elevata di ansiolitici e venne ricoverato, e continui tradimenti. "L'ho lasciato prendendolo a mazzate da baseball, perché mentre eravamo in hotel insieme ha ‘ordinato’ al telefono due prostitute", aveva raccontato la cantante a Verissimo alcuni anni fa.

Borg e Loredana Bertè

Per amore nei confronti di lui, Bertè aveva anche lasciato l'Italia e si era trasferita in Svezia. Una decisione che, ad oggi, non riprenderebbe, come ha raccontato al Corriere della Sera: "La fesseria più grande che ho fatto? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così".

Loredana Bertè ha accusato l'ex marito di essere bigamo

Nel 2002, Borg sposò in terze nozze Patricia Östfeldt e Loredana Bertè, in una passata intervista al Corriere della Sera, lo accusò di essere bigamo: nonostante il loro matrimonio fosse ormai finito, i due non avrebbero mai legalmente divorziato. La cantante aveva spiegato:

Il matrimonio con Bjorn Borg è finto, per legge non poteva risposarsi. Lui è bigamo, a carico ha una denuncia dell'Interpol. Non può mettere piede in Italia, altrimenti lo beccano subito. I miei avvocati dovrebbero andare a cercarlo in Svezia, ma non possono perché non ho ì soldi per anticipare le spese del viaggio.