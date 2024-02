Loredana Bertè esclusa dall’Eurovision scherza: “Gli amici del mio ex non mi volevano in Svezia” Loredana Bertè commenta la sua esclusione dall’Eurovision 2024: si è classificata seconda dopo I Megara, band che rappresenterà San Marino al contest in Svezia. L’artista ha così scherzato: “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito”. Il riferimento è a Bjorn Borg. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loredana Bertè con un post condiviso sui suoi profili social ha commentato la sua esclusione dall'Eurovision Song Contest 2024. L'artista non è riuscita a trionfare con la sua ‘Pazza', canzone presentata a Sanremo 2024, al contest Una Voce per San Marino: è arrivata seconda dietro I Megara, band che ha quindi ottenuto il pass per le finali dell'ESC a Malmoe, in Svezia, che si terranno dal 7 al 14 maggio. "Forse nella giuria c'era qualche amico del mio ex" ha scherzato la Bertè su X nelle ultime ore: il riferimento è all'ex marito, Bjorn Borg.

Il commento di Loredana Bertè

Loredana Bertè, ricordando anche il suo passato e turbolento matrimonio con Bjorn Borg, ha commentato il secondo posto al contest Una Voce per San Marino che non le ha permesso quindi di arrivare alle finali dell'Eurovision Song Contest a Malmoe. L'artista, che a San Marino ha comunque conquistato due premi, ha così scritto sui social:

Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c'era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l'amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi, Loredana.

I premi vinti a Una voce per San Marino

Nel corso della lunga notte della finale di Una voce per San Marino, sono stati assegnati altri premi oltre a quello consegnato ai prossimi rappresentanti della Repubblica di San Marino all'ESC 2024. A Loredana Bertè è andato il Premio della Critica e Ogae Italy. Ai Jalisse è andato il premio per il ‘Miglior look', il titolo del brano più Radiofonico è stato vinto dalla canzone Governo del cuore dei La Rua, band ascolana classificatasi terza dopo Loredana Bertè. Alla band I Megara è andato il premio ‘Miglior artista emergente‘.