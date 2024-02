I Megara vincono Una voce per San Marino, per Loredana Bertè sfuma l’Eurovision: la classifica completa I Megara, band alternative rock spagnola, hanno vinto con la canzone 11:11. Al secondo posto Loredana Bertè. La classifica completa e tutti i premi assegnati durante la finale di Una voce per San Marino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Megara hanno vinto Una voce per San Marino con la canzone 11:11 e andranno all'Eurovision Song Contest 2024. La finale si è tenuta sabato 24 febbraio con la conduzione di Melissa Greta Marchetto e Fabrizio Biggio. Nonostante la standing ovation per Loredana Bertè, l'artista non è riuscita a trionfare. Si è posizionata seconda. Le è stato assegnato il Premio della Critica. Ecco la classifica completa di Una voce per San Marino e tutti i premi assegnati.

Chi sono i Megara, vincitori di Una voce per San Marino 2024

La finale di Una voce per San Marino ha decretato la vittoria dei Megara con la canzone 11:11. La band alternative rock spagnola, che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2024 che si terrà a Malmö, in Svezia, è composta dalla cantante Kenzy, dal chitarrista Rober, Vitti al basso e Ra Tache alla batteria. La band, nata nel 2015 a Madrid, ha scelto il fucsia come colore rappresentativo. Kenzy, Rober, Vitti e Ra Tache hanno tre album all'attivo: nel 2016 è uscito Siete, nel 2018 è uscito Aquì estamos todos locos e nel 2022 è uscito Truco o trato.

Loredana Bertè vince il Premio della Critica: tutti i premi

Nel corso della lunga notte della finale di Una voce per San Marino, sono stati assegnati altri premi.

Leggi anche Cosa sappiamo su Annalisa e Mahmood all'Eurovision tramite San Marino

Premio Miglior Look vinto dai Jalisse;

Premio della Critica vinto da Loredana Bertè;

Premio Ogae Italy vinto da Loredana Bertè;

Premio Brano più Radiofonico vinto dalla canzone Governo del cuore dei La Rua;

Premio Miglior Artista Emergente vinto dai Megara.

La classifica completa

Megara – 11:11; Loredana Bertè – Pazza; La Rua – Governo del cuore; Aimie Atkinson – A dare for love; Booom! – Dance like this; Marcella Bella – Chi siamo davvero; Dana Gillespie – The last polar bear; XGiove – Nostalgia; Mate – Big mama; Jalisse – Il paradiso è qui; Masala e Foresta – Paranoia; Daudia – With you; Aaron Sibley – Human; Wlady con DJ Jad, Corona & Ice MC – Questa volta; Kida – Invincibile; DEZ – Freedom; Pago – Il protagonista.