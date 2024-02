Cosa sappiamo su Annalisa e Mahmood all’Eurovision tramite San Marino Da ore sui social molti fan sollecitano l’organizzazione di Una voce per San Marino ad invitare in gara i due artisti reduci da Sanremo, affinché possano conquistare un posto per l’Eurovision. È una possibilità concreta? E cosa hanno detto Annalisa e Mahmmo in merito fino ad ora? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'effetto Sanremo non accenna a placarsi e, a una settimana di distanza dalla fine del festival, la playlist della manifestazione è arrivata a imporsi come la più ascoltata al mondo su Spotify e alcune delle canzoni in gara sono finite nella top 50 global, la classifica della piattaforma che certifica i brani più ascoltati al mondo. Un successo che non si limita all'Italia e che lascia pensare alla dimensione internazionale di alcuni brani in gara. Non solo quello della vincitrice Angelina Mango, La Noia, che andrà di diritto al prossimo Eurovision 2024, ma anche altri nomi come Annalisa e Mahmood.

Il precedente di Achille Lauro nel 2022

I due artisti, infatti, sono da ore al centro di un tran tran sui social che li sta indicando come i nomi più spinti e "suggeriti" a Una voce per San Marino, il concorso da cui emerge l'artista che rappresenta lo Stato a Eurovision Song Contest. Molti ricorderanno che due anni fa Achille Lauro con Stripper era approdato alla manifestazione proprio perché invitato da San Marino a partecipare al concorso di cui risultò vincitore.

Ma a parte questa tendenza che va consolidandosi di considerare San Marino come una possibile porta d'accesso a ESC, quante possibilità concrete ci sono che Annalisa o Mahmood possano ritrovarsi a gareggiare nei prossimi mesi per guadagnarsi un posto all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo?

Annalisa o Mahmood a Eurovision, la risposta dei due artisti?

Al momento poche, trattandosi prevalentemente di una boutade suffragata dall'entusiasmo social in relazione al possibile scenario. Sia Mahmood che Annalisa, tramite i loro staff, hanno infatti precisato di non aver ricevuto alcuna proposta concreta da parte dell'organizzazione, che secondo regolamento non ha limiti di lingua e provenienza rispetto agli artisti da invitare. Al momento quasi 700 artisti emergenti da 31 paesi del mondo si sono sfidati tra novembre e gennaio si sono sfidate nelle esibizioni al San Marino Outlet Experience, ma resta da completare la categoria dei Big, che l'organizzazione ha diritto di chiamare tramite invito.

Annalisa e Mahmood fanno sapere di non aver ricevuto inviti ufficiali, ma non resta molto tempo prima del 24 febbraio 2024, quando è prevista la finale al Teatro Nuova Dogana.