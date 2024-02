Una voce per San Marino 2024: a che ora e dove vedere la finale in diretta tv e streaming Questa sera, sabato 24 febbraio, andrà in onda la finale di Una Voce per San Marino. Il vincitore del concorso rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2024. Ecco a che ora e dove seguire la serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

(da sinistra: Marcella Bella, Pago, Loredana Bertè)

Questa sera, sabato 24 febbraio, andrà in onda la finale di Una Voce per San Marino. Nove i finalisti che si sfideranno per la vittoria: il primo classificato parteciperà come rappresentante della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2024, previsto al 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia. L'Italia sarà rappresentata invece da Angelina Mango, in quanto vincitrice de Festival di Sanremo 2024, con il brano La Noia. È possibile seguire la finale di Una Voce per San Marino in diretta tv e in streaming a partire dalle ore 20.30.

Dove vedere la finale di Una voce per San Marino in diretta tv e streaming

La finale di Una Voce per San Marino si terrà questa sera, sabato 24 febbraio, a partire dalla ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana. La serata sarà condotta da Fabrizio Biggi e Melissa Greta Marchetto e sarà possibile seguirla in diretta su San Marino RTV, visibile sui canali 520 di Sky, 93 di Tivùsat e 831 del DDT, o in streaming, collegandosi al sito www.sanmarinortv.sm.

A che ora inizia la finale di Una voce per San Marino

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale del concorso, la finale di Una Voce per San Marino inizierà alle ore 20.30, in diretta presso il teatro Nuovo Dogana. La serata sarà condotta da Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai2 con Fiorello e Mauro Casciari, e dalla speaker radiofonica Melissa Greta Marchetto. Al termine della serata, tra i nove finalisti in gara- tra i quali ci sono anche Loredana Bertè, i Jalisse e Marcella Bella- verrà decretato un solo vincitore, che avrà la possibilità di rappresentare lo Stato all'Eurovision Song Contest, sfidandosi con i rappresentanti degli altri paesi. Tra questi, per l'Italia, ci sarà Angelina Mango, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia. Special guest della serata sarà invece Riccardo Cocciante.