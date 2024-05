L’ex tronista Mattia Marciano presto padre, la compagna Camilla Fardella incinta del primo figlio

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Mattia Marciano diventerà padre. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che presto accoglierà il primo figlio con la compagna Camilla Fardella, a cui è legato dal 2020. La bella notizia con un post su Instagram, in cui i futuri genitori annunciano anche il sesso del bebè in arrivo. Marciano si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ne 2017, da quale era uscito con Vittoria Deganello.

L'annuncio sui social

I futuri genitori hanno scelto di dare la bella notizia con un post su Instagram. Ferdella e Marciano hanno pubblicato uno scatto in cui mostrano la prima ecografia del bebè in arrivo, un fiore di colore blu e una torta a forma di cuore, su cui si legge: "Baby Boy coming 2024″. La coppia ha quindi svelato che accoglierà in famiglia in maschietto e che nascerà nel 2024, anche se non si sa in quale mese. "Sei stato sognato, desiderato e amato dal primo istante, mamma e papà non vedono l’ora di donarti tutto l’amore del mondo", hanno scritto ad accompagnare la notizia.

L'amore tra Camilla Fardella e Mattia Marciano

Mattia Marciano si è fatto conoscere dal pubblico grazie a Uomini e Donne, programma al quale ha partecipato come tronista nel 2017. La sua avventura era finita con la scelta a sorpresa della corteggiatrice Vittoria Deganello, con cui però la storia era durata solo pochi mesi. Nel 2020, poi, aveva ufficializzato la sua relazione con Camilla Fardella, che presto diventerà madre del suo primo figlio. Camilla Fardella ha 27 anni e, stando a quando si legge sui social, vive a Napoli e lavora come IT presso l'azienda informatica Fides. Marciano invece è un dentista di professione.