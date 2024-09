video suggerito

Gigio Donnarumma è diventato papà: nato il primo figlio con Alessia Elefante Il PSG con un tweet ha fatto sapere che Alessia Elefante ha partorito: è nato Leo, il primo figlio del portiere Gigio Donnarumma e compagna con la quale sta insieme dal 2016.

A cura di Gaia Martino

Con un tweet, la squadra nella quale il portiere gioca, il Paris Saint Germain, ha annunciato la nascita di Leo, il primo figlio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. Per questo motivo il calciatore non si era allenato con la Nazionale italiana: è stato accanto alla fidanzata che ha dato alla luce il frutto del loro amore.

L'annuncio del PSG: "La famiglia Donnarumma si è allargata"

Attraverso X, il Paris Saint Germain ha fatto sapere che il bebé che Alessia Elefante portava in grembo è nato. "La famiglia Donnarumma si è allargata. Il club fa tanti auguri a Gigio e alla donna che ha dato alla vita il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene", le parole rese pubbliche ieri pomeriggio.

La coppia non ha ancora aggiornato i profili social personali: è stato il club in cui gioca il portiere ad annunciare la nascita e a celebrare il lieto evento. Entrambi si starebbero godendo a pieno i primi momenti con il loro Leo.

La storia d'amore con Alessia Elefante e l'annuncio della gravidanza

Insieme dal 2016, il calciatore e l'interior designer oggi vivono in Francia, dove gioca Donnarumma, e lo scorso maggio hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. Con una foto nella quale indossavano entrambi la maglietta della Nazionale italiana, Alessia e Gigio, su Instagram, scrissero: "Non vediamo l'ora di incontrarti". Seguirono messaggi di auguri di amici e colleghi da ogni parte del mondo, da Pio e Amedeo a Mbappè, da Riccardo Trevisani a Gianluca di Marzio.

Alessia Elefante, anche lei originaria di Castellammare di Stabia, come il fidanzato, lavora come interior designer e ha seguito Gigio in Francia. Oggi vivono a Parigi e spesso lei va ad assistere alle partite del PSG. L'ultimo post pubblicato prima del parto, infatti, la ritrae allo stadio con la pancia in bella vista.