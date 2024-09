Lazza presto papà, svelato sul palco il nome del primo figlio in arrivo con Greta Orsingher

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lazza diventerà presto papà. Dopo aver svelato a maggio il sesso del bebè in arrivo con Greta Orsingher, ora il rapper ha rivelato a sorpresa il nome scelto per il figlio. L'occasione è stato il concerto gratuito Locura- Opera n1, che ha tenuto a San Siro nella serata del 5 settembre. Ancora non è stata svelata la data di nascita del piccolo, ma è probabile che ormai manchino solo pochi mesi.

Lazza svela il nome del suo primo figlio

Nel corso di Locura Opera N.1, l'evento live gratuito organizzato fuori da San Siro, Lazza ha svelato ai migliaia di fan presenti il nome del suo primo figlio. A maggio aveva fatto sapere che sarà un maschio, mentre ora a sorpresa dal palco ha annunciato: "Amore scusami, ma io voglio spoilerare in un'occasione così bella che mio figlio si chiamerà Noa". E quindi il nome scelto dal rapper e dalla compagna Greta Orsingher per il bebè in arrivo tra pochi mesi. In attesa di diventare padre per la prima volta, Jacopo Lazzarini si sta concentrando sulla musica e a tutti i presenti all'evento ha fatto sentire in anteprima otto dei nuovi brani dell'album Locura, arrangiati ed eseguiti per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica di Milano.

Il gender reveal e l'amore per Greta Orsingher

Con alcune foto e video condivisi sui social, lo scorso maggio Lazza e Greta Orsingher avevano raccontato il gender reveal party organizzato per scoprire se il loro primo bebè sarebbe stato un maschio o una femmina. Dopo aver allestito una terrazza con palloncini rosa e azzurri, il cielo si è colorato di blu e ha svelato che il figlio della coppia sarà un maschio. Il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione e ad oggi non vede l'ora di diventare padre. La futura mamma si chiama Greta Orsingher e non è un volto nuovo al mondo della tv e alle pagine di gossip. In passato infatti ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna e avrebbe avuto anche un breve flirt estivo con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni. La storia con Lazza sarebbe iniziata a gennaio, anche se i due sarebbero usciti allo scoperto solo poco dopo Capodanno, quando hanno iniziato a pubblicare alcuni ‘indizi social' del tempo trascorso insieme, tra foto di cene, like e commenti alle foto.