Secondo Trofeo Silvio Berlusconi su Canale5: il derby Milan-Monza, ospiti e anticipazioni evento Martedì 13 agosto in prima serata su Canale 5 andrà in onda il derby Milan-Monza, per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

A cura di Ilaria Costabile

Martedì 13 agosto 2024, su Canale 5 a partire dalle 20:30 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, il secondo Trofeo Silvio Berlusconi, la nuova edizione del match che vedrà scontrarsi Milan e Monza allo stadio San Siro di Milano. La serata sarà presentata da Monica Bertini, con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin; sul palco ci saranno invece Monica Vanali e Claudio Raimondi.

Fausto Leali canta prima del derby Milan-Monza

Nel corso della serata si disputerà la partita tra le due squadre che hanno segnato l'entrata di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, ovvero il Milan e il Monza. La prima squadra è ormai seguita da Paulo Fonseca, mentre ad allenare il Monza c'è un ex calciatore rossonero, ovvero Alessandro Nesta. Prima del calcio di inizio, non mancherà un po' di spazio dedicato ad un momento emozionante, ovvero l'esibizione di Fausto Leali, che sarà accompagnato dal vincitore dell'ultima edizione di "Io Canto Family" ovvero Daniel Musa. Una volta conclusasi la partita, poi, ci sarà la premiazione con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata al Presidente Berlusconi, che ha avuto il merito di portare entrambe le squadre a livelli altissimi.

Silvio Berlusconi è stato per 31 anni alla guida del Milan, portandolo alla vittoria di ben 29 trofei, si contano otto scudetti, una Coppa Italia, sette sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee. Anche il Monza, però, è riuscito a risollevare la propria sorte calcistica. Il Cavaliere lo acquistò nel 2018, quando si trovava in serie C, ma la squadra ha completato la sua scalata, passando prima alla serie B e poi alla Serie A, dove ha esordito proprio il 13 agosto 2022, dimostrando di essere sempre più competitiva.

Dove vedere il derby Milan-Monza

Oltre che la diretta su Canale 5, il match sarà visibile anche in live streaming sul sito di Mediaset Infinity e anche su sportmediaset.it.