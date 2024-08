video suggerito

Ascolti tv martedì 13 agosto: chi ha vinto tra Master Crimes e il Trofeo Silvio Berlusconi Tutti i dati Auditel di ieri sera, martedì 13 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 13 agosto 2024, ha offerto ai telespettatori film, tanto sport, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata di una nuova serie tv, francese, dal titolo Master Crimes. Su Canale 5 è andato in onda il derby tra Milan e Monza, ovvero la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Rai 1 con Master Crimes e Canale 5 con il Trofeo Silvio Berlusconi

Per le varie emittenti tv l'estate è anche il momento per testare nuove serie televisive e sottoporle all'attenzione del pubblico. Ed è così che nella prima serata di ieri, martedì 13 agosto, sono andati in onda i primi episodi della fiction franco-belga Master Crimes, un poliziesco in cui non mancano tratti di commedia. La serie ha interessato

Su Canale 5, invece, è andata in onda la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in cui si sono sfidate le due squadre che il Cavaliere ha rilevato negli anni in cui decise di investire nel mondo sportivo. Il match, che si è disputato a San Siro, è stato visto da..

Leggi anche Ascolti tv lunedì 12 agosto: chi ha vinto tra Nero a metà e Zelig

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste.